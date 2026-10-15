CEO da Lufthansa: “TAP será a mais rentável das nossas companhias”

“É a primeira vez que compramos uma companhia aérea rentável”, afirmou o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, durante uma conferência telefónica com analistas e investidores. O gestor diz mesmo que, “em termos de margem, a TAP é a mais rentável das companhias que integram o grupo”, que inclui ainda a Swiss, Austrian Airlines, Brussel Airlines, ITA e Eurowings. As sinergias esperadas com o negócio somam 450 milhões.

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A Lufthansa levou a melhor sobre a Air France-KLM e venceu a privatização de 49,9% da TAP (dos quais 5% preferencialmente para os trabalhadores) com uma oferta de 1.201 milhões de euros e o compromisso de investir até 4.000 milhões de euros no reforço da frota da companhia aérea portuguesa, que deverá crescer até 130 aviões após 2035.

O CEO da Lufthansa deixou elogios à TAP, afirmando que a companhia portuguesa tem uma das mais “novas e modernas frotas do mundo”. Salientou também a importância que terá para o crescimento do grupo na América do Sul, referindo que a quota do grupo subirá de 6% para 20%, colocando o grupo a par da líder europeia, o grupo IAG, dono da Iberia e British Airways.

O grupo espera sinergias de até 450 milhões de euros, que serão possíveis de alcançar mesmo com uma participação de até 49,9%. “Mesmo com uma participação minoritária, a operação criará valor, porque não existe uma grande sobreposição de rotas e hubs“, salientou Carsten Spohr.

Até porque o grupo é que ficará encarregue da gestão da TAP. “A gestão do dia a dia será da Lufthansa. O Governo deixou muito claro que é isso que pretendem”, salientou o CEO.

O grupo alemão avançou com uma proposta para uma segunda fase de privatização, para a totalidade do capital, respondendo ao apelo do Governo, que pretende avançar com a venda do capital remanescente. A Lufthansa propõe pagar 863 milhões pelos restantes 50,1% e oferece uma participação de 5% no grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros. Juntando as duas fases, a valorização total da TAP pela Lufthansa chega aos 2.552 milhões de euros.

O administrador executivo com o pelouro financeiro, Till Streichert, admite que uma participação minoritária traria um “potencial acrescido, mas que não é um pré-requisito para a criação de valor”.

(notícia em atualização)