CNN e Google unem forças em parceria estratégica de IA
O canal diz que o acordo segue a sua estratégia de proteção da propriedade intelectual e que mantém outras parcerias comerciais e negociações em curso no setor.
A CNN anunciou esta quinta-feira uma parceria estratégica plurianual com a Google, que dá à tecnológica direitos de conteúdo alargados sobre os conteúdos do canal norte-americano para testar novas funcionalidades de inteligência artificial (IA) generativa. O objetivo é explorar de que forma a inteligência artificial (IA) generativa pode aumentar o envolvimento do público com o jornalismo do canal. Os valores do acordo não foram revelados.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Na prática, os artigos da CNN vão alimentar as respostas da IA da Google a perguntas sobre atualidade, com crédito às respetivas peças. A explicação foi dada por Sam Felix, vice-presidente sénior de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios da CNN, num email enviado aos trabalhadores e citado pela Variety. As duas empresas vão ainda colaborar em novas funcionalidades de IA, experiências de pesquisa, ferramentas para as equipas e iniciativas de marketing.
“Com esta parceria, estamos a abrir novos caminhos para que o público aceda ao jornalismo sem paralelo da CNN, ao mesmo tempo que somos compensados pela disponibilização e utilização da nossa propriedade intelectual única em articulação com produtos de IA”, afirma Sam Felix, citada em comunicado. O canal diz que o acordo segue a sua estratégia de proteção da propriedade intelectual e que mantém outras parcerias comerciais e negociações em curso no setor.
A parceria está associada ao projeto-piloto anunciado pela gigante tecnológica no final do ano passado, do qual já fazem parte publicações como o Der Spiegel, o El País e o The Guardian.
A CNN, liderada por Mark Thompson como chairman e diretor editorial, pertence desde a semana passada à Skydance, nascida da fusão da Paramount e da Warner Bros. Discovery. Segundo a Reuters, esta é a primeira parceria anunciada desde essa fusão.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CNN e Google unem forças em parceria estratégica de IA
{{ noCommentsLabel }}