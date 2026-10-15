Inteligência Artificial

CNN e Google unem forças em parceria estratégica de IA

O canal diz que o acordo segue a sua estratégia de proteção da propriedade intelectual e que mantém outras parcerias comerciais e negociações em curso no setor.

A CNN anunciou esta quinta-feira uma parceria estratégica plurianual com a Google, que dá à tecnológica direitos de conteúdo alargados sobre os conteúdos do canal norte-americano para testar novas funcionalidades de inteligência artificial (IA) generativa. O objetivo é explorar de que forma a inteligência artificial (IA) generativa pode aumentar o envolvimento do público com o jornalismo do canal. Os valores do acordo não foram revelados.

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Na prática, os artigos da CNN vão alimentar as respostas da IA da Google a perguntas sobre atualidade, com crédito às respetivas peças. A explicação foi dada por Sam Felix, vice-presidente sénior de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios da CNN, num email enviado aos trabalhadores e citado pela Variety. As duas empresas vão ainda colaborar em novas funcionalidades de IA, experiências de pesquisa, ferramentas para as equipas e iniciativas de marketing.

“Com esta parceria, estamos a abrir novos caminhos para que o público aceda ao jornalismo sem paralelo da CNN, ao mesmo tempo que somos compensados pela disponibilização e utilização da nossa propriedade intelectual única em articulação com produtos de IA”, afirma Sam Felix, citada em comunicado. O canal diz que o acordo segue a sua estratégia de proteção da propriedade intelectual e que mantém outras parcerias comerciais e negociações em curso no setor.

A parceria está associada ao projeto-piloto anunciado pela gigante tecnológica no final do ano passado, do qual já fazem parte publicações como o Der Spiegel, o El País e o The Guardian.

A CNN, liderada por Mark Thompson como chairman e diretor editorial, pertence desde a semana passada à Skydance, nascida da fusão da Paramount e da Warner Bros. Discovery. Segundo a Reuters, esta é a primeira parceria anunciada desde essa fusão.

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