Co-CEO da Galp: “2025 foi bom e este ano vai ser ainda melhor”, mas refinação mede-se “em décadas”

Do Sr. Manuel e 19 outros ‘pirilampos’ que trabalhavam na Companhia Lisbonense d’Iluminação a Gás em 1848 até aos 20% detidos pela Galp nas “enormidades” que são navios que servem de plataformas petrolíferas, a co-CEO Maria João Carioca percorreu a história e crescimento da empresa e não omitiu o tema que está a marcar a atualidade — a margem de refinação — colocando-o em perspetiva histórica.

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“Quero prestar um bocadinho de atenção às notícias”, explicou Carioca numa talk sobre escala na Conferência Fábrica 2030, organizada esta quarta-feira pelo ECO na sede da ANJE no Porto“, referindo-se na divulgação, na véspera, da margem de refinação no segundo trimestre.

No Trading Update, a Galp revelou que a margem de refinação disparou 255,79% no terceiro trimestre deste ano: cifrou-se em 33,8 dólares por barril, um nível nunca antes atingido num trimestre, que compara com os 9,5 dólares do mesmo trimestre do ano anterior.

“É verdade, está ali o pico”, disse, apontando para a apresentação no ecrã.

“2025 já foi um bom ano e este ano vai ser um ainda melhor ano”, adiantou. “Agora, quando olho para aquilo que é o ciclo de investimento deste ativo, isto é um ativo que se mede em décadas“.

“Tenho toda a simpatia e toda a sensibilidade ao facto que este ano é um ano que efetivamente é um ano excecional e é um ano que essa excecionalidade está a traduzir em dificuldades para muitos“, sublinhou.

Maria João Carioca vincou que está “a gerir o ativo em que se de cada vez que tenho um retorno elevado anulo esse retorno, nos anos em que ele está a perder dinheiro, não tenho para onde me virar e não vou conseguir continuar a investir“.

A co-CEO vê isso a acontecer em muitas empresas porque é uma realidade que, é uma hipérbole em refinação, mas acontece em qualquer indústria.

Estrutura fiscal “incompatível” com escala

A Co-CEO da Galp reconheceu que há anos “em que o mercado está muito pujante” e que a empresa tem de ser capaz “de ter retorno”, mas, sem referir a proposta que o Governo apresentou no Parlamento para impor um imposto especial sobre os lucros extraordinários das petrolíferas, criticou a tendência para taxar mais cada vez que os retornos sobem.

“Essa estrutura fiscal em Portugal muitas vezes é totalmente incompatível com o desígnio de crescimento das empresas portuguesas, com o desígnio de rentabilidade, com o desígnio de que Portugal possa ter ativos, que sejam ativos, que suportem essas ambições”, acrescentou.

“É como se tivesse uma sebe e de cada vez que tenho uma folhinha que sai por cima… Quero que a árvore cresça, mas de cada vez que há uma folhinha que passa para cima, vou cortando uma folhinha, outra folhinha, outra folhinha e quando der por mim, acabo com a sebe careca“, explicou.

Para a gestora “há muito para fazer, sustentar crescimento é olhar muito para a frente”.

Sines: “Olhar para o que se passa fora de portas”

Maria João Carioca classificou a refinaria de Sines como um ativo de uma grande expressão, “com investimento muito continuado ao longo do ciclo“.

“Sines é um bom exemplo para discutirmos os desafios de sustentação porque uma vez mais nos trazem à consideração a questão de que estas equações nunca se resolvem só dentro de casa e nunca se resolvem inclusivamente só dentro do país“, disse, numa altura em que a Galp está em conversações avançadas para uma fusão dos ativos de refinação e distribuição com a espanhola Moeve.

“O caminho que fizemos nas últimas décadas foi nesse sentido, hoje em dia se calhar temos de o repensar, porque algumas das cadeias de valores mudaram muito, mas ainda assim crescer implica estar a olhar para o que se passa fora de portas“, vincou.

Recordou que Sines é a mais jovem refinaria europeia. “E portanto podia estar tranquila, tenho um investimento recente, as outras são todas mais velhas, portanto vou ser a última a desaparecer“.

Lembrou ainda que no negócio de refinação nos últimos anos foi a Europa a descer e a as refinarias na Ásia e em África, mais recentemente, a crescerem. “Estou num negócio que me exigiu investimento continuado ao longo de décadas, que hoje na Europa é um negócio que tem um grau de desafio muito elevado“, disse.

“Preciso de encontrar aquilo que é a solução para a próxima etapa deste ativo”, reconheceu. “Escala está lá, dimensão está lá, investimento esteve lá, mercado continua a existir, nós estamos agora a discutir todos os dias aquilo que está a acontecer relativamente à refinação e, portanto, sabemos que para a soberania energética da Europa ter capacidade de renovação continua a ser relevante, mas se estiver simplesmente sentada em cima daquele ativo sem fazer nada, ele provavelmente não tem a capacidade de resistência a prazo que achamos que ele merece e que ele tem de ter”.

Aquilo que a Galp vai fazendo antes de mais é investindo, “nomeadamente porque sabemos que para uma refinaria operar na Europa ela tem de ser mais verde, seguramente mais verde do que o que é pedido a uma refinaria a operar em África e, muito frequentemente, uma refinaria a operar na Ásia”.

“Investimos 650 milhões em Sines só a garantir que complementávamos a capacitação industrial de Sines com hidrogénio, com HVO, com combustíveis de transição, e que dávamos a Sines um futuro que não é apenas um futuro de hidrocarbonetos, é um futuro de combustíveis verdes“, disse.

“Uma vez mais, isto implica que tenha consciência de que preciso de ter uma refinaria capaz de atuar num mundo diferente e que tenho de continuar a alimentar esse investimento”, concluiu