Com orçamento por fechar, líderes da UE debatem competitividade, energia e migração

A competitividade da economia europeia, o próximo orçamento comunitário de longo prazo, o apoio à Ucrânia e a migração são os temas em destaque na agenda do Conselho Europeu que arranca esta quinta-feira, 15 de outubro. Os líderes dos 27 Estados-membros reúnem-se em Bruxelas pela penúltima vez este ano, mas o contexto é de tensão, tendo em conta, sobretudo, as divergências que têm marcado as negociações do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2028-2034.

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O primeiro assunto em cima da mesa é a competitividade da União Europeia (UE), cujos problemas foram diagnosticados no famoso relatório Draghi. O debate acontece num momento em que os preços da energia continuam a pressionar as empresas e a suscitar preocupação quanto à capacidade do bloco comunitário para competir com as maiores potências.

Segundo o presidente do Conselho Europeu, António Costa, os chefes de Estado e de Governo dos 27 deverão exortar o Executivo comunitário a apresentar, no curto prazo, “medidas específicas e temporárias” para atenuar o impacto dos elevados preços da energia sobre os cidadãos e as empresas, sem perder de vista o objetivo de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

O rascunho das conclusões da cimeira, citado pelo Politico, aborda também as licenças de emissão. “No contexto da revisão em curso do Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS), o Conselho Europeu salienta a necessidade de garantir um mercado de carbono que funcione bem, seja transparente e previsível; de apoiar a competitividade da indústria europeia; de proporcionar uma proteção eficaz contra a fuga de carbono; e de preservar o papel essencial do ETS na transição climática e energética”, lê-se no texto, que ainda pode sofrer alterações.

Por outro lado, o debate sobre a competitividade deverá também passar pelos desequilíbrios macroeconómicos globais, com especial atenção à China. O défice comercial da UE com Pequim já ultrapassa os mil milhões de euros por dia, com o setor automóvel entre os mais expostos: as importações de veículos híbridos provenientes da China cresceram 86% até setembro, em termos homólogos, enquanto as de automóveis elétricos a bateria aumentaram 40%.

Segundo o presidente do Conselho Europeu, António Costa, os chefes de Estado e de Governo dos 27 deverão exortar o Executivo comunitário a apresentar, no curto prazo, “medidas específicas e temporárias” para atenuar o impacto dos elevados preços da energia sobre os cidadãos e as empresas.

As negociações conduzidas pelo comissário europeu para o Comércio, Maroš Šefčovič, procuram obter resultados concretos para reequilibrar a relação comercial, incluindo maior abertura do mercado chinês e compromissos sobre determinados fluxos de exportação. Um entendimento relativo aos veículos híbridos poderá ajudar a evitar uma escalada de tensão, mas não resolve as divergências estruturais entre as duas economias.

Neste âmbito, França e Alemanha vão argumentar a favor de instrumentos que permitam à UE reagir rapidamente a medidas de outros países consideradas prejudiciais para os seus interesses económicos. Entre as possibilidades discutidas está a restrição do acesso ao mercado único – tema que, aliás, também será abordado na reunião, nomeadamente a execução da agenda “Uma Europa, Um Mercado”, destinada a reduzir obstáculos dentro do bloco comunitário e a reforçar a competitividade europeia até ao final de 2027.

Orçamento para 2028-2034 mais longe de um acordo

A discussão sobre a competitividade e as prioridades económicas da UE antecipa, de certa forma, o debate mais difícil: o próximo orçamento de longo prazo. Apesar de a proposta da presidência irlandesa do Conselho da UE, apresentada no fim de semana, cortar em cerca de 8% o montante global face à proposta da Comissão Europeia, os governos nacionais continuam divididos, em particular no que diz respeito às verbas alocadas às diferentes prioridades comunitárias.

De um lado estão os países “frugais” – como a Alemanha e os Países Baixos –, que defendem uma diminuição mais expressiva da despesa e contestam, sobretudo, a distribuição dos cortes. A proposta de Dublin preserva, em grande medida, a agricultura e os fundos de coesão, concentrando reduções noutras áreas, incluindo a competitividade, a ajuda externa e os fundos de reserva. Esta opção também preocupa o Executivo comunitário, que receia uma menor flexibilidade e capacidade de resposta a crises futuras, desde catástrofes climáticas a tensões geopolíticas.

Os governos nacionais continuam divididos sobre o orçamental de longo prazo da União Europeia (UE), em particular no que diz respeito às verbas alocadas às diferentes prioridades comunitárias.

Do outro, os países beneficiários líquidos, incluindo vários membros do grupo dos “Amigos da Coesão” – entre os quais Portugal –, opõem-se a reduções que possam prejudicar o financiamento das regiões menos desenvolvidas.

A discussão evidencia uma divergência sobre as prioridades da União. Enquanto alguns governos defendem maior contenção orçamental, outros consideram essencial preservar recursos para a coesão económica e social e para os novos desafios estratégicos.

António Costa pretende que os países cheguem a um acordo até ao final deste ano, de modo a permitir que o novo QFP entre em vigor em 2028 sem atrasos. Contudo, o texto preliminar das conclusões do Conselho já não exige explicitamente um acordo até dezembro, apelando antes a um entendimento “atempado”. A alteração reflete a resistência de vários governos a comprometerem-se com um prazo que pode limitar a sua margem negocial. No caso de Itália, a primeira-ministra, Giorgia Meloni, já avisou que o país não aceitará um mau acordo apenas para cumprir o calendário.

Assim sendo, não são esperados avanços decisivos nesta reunião quanto ao dossiê do orçamento. O objetivo será, acima de tudo, manter as negociações em andamento, com novos encontros previstos para novembro e dezembro. O calendário eleitoral acrescenta pressão ao processo, em particular devido às eleições previstas em vários Estados-membros no próximo ano, que poderão tornar mais difícil alcançar um acordo entre os 27.

Ucrânia e Rússia são foco no segundo dia

O segundo dia da penúltima cimeira europeia do ano vai começar por discutir as necessidades de apoio a Kiev e a resposta às ameaças de segurança, em particular os ataques híbridos atribuídos à Rússia. Para tal, António Costa convidou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a participar na reunião, embora a sua presença não tenha sido oficialmente confirmada por razões de segurança.

Os líderes deverão analisar as necessidades financeiras e militares da Ucrânia, a proteção das infraestruturas críticas e a preparação para o inverno, num momento em que os ataques russos continuam a ameaçar o abastecimento energético e outros serviços essenciais. Mas a discussão deverá estender-se a novas formas de pressionar Moscovo, incluindo medidas destinadas a reduzir as receitas provenientes das exportações de petróleo e a limitar a utilização de uma frota de navios que permite contornar sanções.

O debate surge dias depois de Donald Trump ter suspendido temporariamente sanções sobre o gasóleo russo, o que agravou as divergências entre Washington e Bruxelas. No rascunho das conclusões do Conselho Europeu, manifesta-se o “pesar” pela decisão norte-americana.

Ao mesmo tempo, vários responsáveis europeus defendem que a Rússia não está a dar sinais de querer pôr fim à guerra. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, tem sustentado que Moscovo não demonstra interesse numa desescalada ou num cessar-fogo, enquanto o chanceler alemão, Friedrich Merz, defende uma resposta mais dura aos ataques russos contra infraestruturas energéticas civis na Ucrânia.

A utilização dos ativos russos congelados para financiar Kiev deverá voltar a estar em cima da mesa, ainda que a Bélgica, onde se concentra a maior parte desses fundos, mantenha a oposição à sua libertação.

Migração, alargamento e Médio Oriente completam a agenda

A migração será outro dos temas de sexta-feira, depois da crise registada no enclave espanhol de Ceuta durante o verão, quando dezenas de milhares de pessoas chegaram a partir de Marrocos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu aos governos nacionais que reforcem os instrumentos de controlo das fronteiras externas e a capacidade de resposta a situações em que a migração seja utilizada como instrumento de pressão política.

“Nunca comprometeremos a proteção das nossas fronteiras externas”, escreveu von der Leyen numa carta enviada aos líderes europeus, defendendo que nenhum Estado ou ator não estatal deve poder explorar as regras e os valores europeus para desestabilizar a UE. Entre as medidas em discussão estão o reforço dos poderes da Frontex, uma maior taxa de repatriamento de pessoas sem direito a permanecer no território europeu e mecanismos de emergência para situações excecionais.

Este é outro ponto da agenda que deverá expor divergências entre os 27, particularmente sobre a forma de gerir os fluxos migratórios. A Espanha tem destacado os resultados da cooperação com países africanos e a redução das chegadas pela rota atlântica, enquanto Itália e outros Estados-membros defendem uma política mais restritiva, com maior ênfase nos regressos e no controlo das fronteiras.

Os líderes deverão ainda discutir o alargamento da União e as reformas necessárias para preparar a entrada de novos membros. O processo de adesão do Montenegro estará entre os destaques, com o objetivo de concluir as negociações até ao final deste ano.

"Temos de prevenir tais ameaças e deixar claro que nunca comprometeremos a proteção das nossas fronteiras externas: nenhum ator estatal ou não estatal será autorizado a explorar as nossas regras ou os nossos valores para desestabilizar a União.” Ursula von der Leyen Presidente da Comissão Europeia

A agenda deste Conselho Europeu fica concluída com o debate sobre a situação no Médio Oriente. Os 27 irão avaliar as consequências do conflito para a segurança regional e para o comércio internacional, tendo em vista a importância da liberdade de navegação e da segurança marítima para as cadeias de abastecimento globais, em particular nos setores da energia, dos fertilizantes e dos alimentos.