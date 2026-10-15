Dois falcões e um falcão disfarçado de pomba. Quem vai voar para a liderança do BCE?

A saída de Christine Lagarde da presidência do Banco Central Europeu (BCE) poderá estar por semanas. Depois de meses de rumores sobre um abandono antes do final do mandato, em outubro de 2027, para o Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla em inglês), a decisão poderá ser tomada já no dia 2 de novembro, avança a Reuters, o que iria acelerar o processo de mudança de liderança do banco central, numa disputa onde há mais falcões do que pombas.

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Caso se confirme a saída da presidente do BCE já em novembro, o conselho de governadores do banco central fica com um segundo cargo para preencher, depois de Isabel Schnabelter anunciado que vai deixar a instituição para assumir funções de destaque no Fundo Monetário Internacional (FMI). Já o economista-chefe Philip Lane deverá abandonar a sua posição em maio de 2027, numa verdadeira dança de cadeiras na autoridade da política monetária do euro.

As três nomeações poderão ser acordadas num pacote negociado entre os Estados-membros, sendo que o cargo mais disputado é o de líder da entidade. Os dois principais candidatos a suceder a Lagarde são Pablo Hernández de Cos, que lidera o Banco de Pagamentos Internacionais, e o antigo presidente do banco central neerlandês Klaas Knot. Já o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, poderá surgir como o candidato alemão. Eis os perfis dos principais candidatos à liderança do BCE.

Klaas Knot, o neerlandês quer voar alto no BCE

O antigo presidente do banco central neerlandês Klaas Knot é o candidato dos Países Baixos à liderança do BCE. O economista liderou o banco central neerlandês durante dois mandatos, entre 2011 e 2025. Classificado como um falcão — termo dado a quem defende uma política monetária mais restritiva — , Knot conta com uma vasta experiência enquanto membro do conselho de governadores do BCE.

Nos seus 14 anos enquanto membro do conselho enfrentou dois momentos distintos na entidade. Com o italiano Mario Draghi na presidência mostrou a sua oposição às medidas de estímulo monetário anunciadas pelo então líder do BCE em plena crise da dívida. Já a convivência com Christine Lagarde, que substituiu Draghi em 2019, ficou marcada por uma harmonia perfeita.

Knot chegou ao BCE em plena crise da dívida soberana, que afundou a economia da região e ameaçou a sobrevivência do euro. Perante os riscos que persistiam na Zona Euro e que coincidiram com os pedidos de ajuda internacional de Portugal, Grécia e Irlanda, Draghi exerceu um papel de destaque na defesa do euro, com a expressão “whatever it takes” a marcar um ponto de viragem na crise, materializando-se na “bazuca” de medidas anunciadas. A reação nos mercados foi positiva, mas Knot expressou desde o início as suas reservas em relação às políticas de Draghi.

As críticas do neerlandês, primeiro feitas em privado, vieram a público no final de 2019, quando o italiano aprovou um novo pacote de estímulos, apesar da oposição de um terço dos membros do conselho.

Num momento em que a inflação no bloco enfrenta uma forte pressão devido à escalada dos preços dos combustíveis, Knot deverá privilegiar uma política de taxas de juro mais agressiva, para conter a inflação, o que poderá pesar no bolso das famílias, que já sentem a subida das taxas Euribor.

Numa corrida em que enfrenta o espanhol de Cos, o neerlandês poderá ter um apoio de peso para chegar a Frankfurt. França, que já teve dois presidentes (Jean-Claude Trichet e Christine Lagarde), poderá apoiar o neerlandês Klaas Knot, num acordo que permitiria ao Eliseu escolher o próximo economista-chefe do banco central, segundo avançou a Reuters recentemente.

Pablo Hernández de Cos: Pomba, ou falcão moderado?

Pablo Hernández de Cos, o antigo governador do Banco de Espanha e atual diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais, é o candidato de Espanha ao BCE. Considerado uma “pomba” — que defende uma política monetária menos restritiva — moderada, de Cos liderou o banco central espanhol entre 2018 e 2024, um período em que a inflação se situou em valores extremamente baixos, seguido pela pandemia e por um ciclo histórico de subida das taxas de juro para conter a subida de preços galopante.

De Cos foi também economista-chefe do Banco de Espanha, tendo dado o passo pouco habitual de passar de um cargo técnico para uma função de decisão de política monetária, o que reflete o sucesso que alcançou ao reforçar a importância da investigação no banco central.

Descrito como um economista pragmático, apesar de ser caracterizado como “pomba”, entre 2022 e 2024, de Cos voou mais alto e vestiu o fato de “falcão”, defendendo subidas de juros.

No início deste ano, quando alguns dos principais banqueiros centrais do mundo manifestaram publicamente apoio a Jerome Powell, então presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, perante pressões políticas, terá sido De Cos um dos principais coordenadores desse processo.

Joachim Nagel, o falcão que rejeita críticas políticas ao BCE

O alemão Joachim Nagel, presidente do Bundesbank, deverá ser a escolha da Alemanha para entrar na corrida à sucessão de Lagarde. Com grande conhecimento dos mercados financeiros, liderança e gestão de crises, Nagel alterou profundamente a relação da Alemanha com o BCE. Enquanto o seu antecessor, Jens Weidmann, esteve durante anos em conflito aberto com o BCE de Mario Draghi, Nagel moderou o discurso e voltou a integrar-se no consenso da instituição, embora continue a ser um falcão moderado em matéria de política monetária.

Apesar de definir claramente as suas linhas vermelhas, o alemão está disposto a fazer compromissos noutras matérias. Também apoiou a criação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, um projeto a que Berlim se opôs durante muito tempo, receando que os contribuintes alemães tivessem de suportar os custos da irresponsabilidade financeira de outros países.

Defensor da independência do BCE, Nagel tem rejeitado as críticas políticas à instituição e, recentemente, argumentou que algumas das propostas do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) seriam contraproducentes e poderiam afastar investidores. Membro do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), Nagel desempenhou anteriormente cargos de topo no Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) e no grupo bancário público alemão KfW.

Apesar de já ter manifestado o seu interesse à porta fechado para o cargo, a proposta de Nagel poderá enfrentar um travão, uma vez que seria inédito dois cidadãos alemães liderarem simultaneamente duas das mais importantes instituições da União Europeia: o BCE e a Comissão Europeia.

Candidato surpresa?

Há ainda a possibilidade de surgir, à última hora, um candidato-surpresa, à semelhança do que aconteceu em 2019, quando Macron apresentou inesperadamente Lagarde como principal candidata ao cargo de presidente do BCE. O antigo governador do Banco de França François Villeroy de Galhau poderá surgir como um candidato inesperado à presidência do BCE.

O BCE já subiu, este ano, duas vezes as taxas de juro, para conter a escalada da inflação. Numa decisão amplamente esperada, o banco central subiu, na reunião de setembro, a taxa de Facilidade Permanente de Depósito para 2,50% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez para 2,65% e 2,90%, respetivamente.

A entidade manteve inalterada a projeção para a subida dos preços na Zona Euro para este ano, mas reviu em alta as dos dois anos seguintes, prevendo agora que a inflação fique nos 3% este ano, antes de abrandar para 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028.

A próxima reunião está agendada para o dia 29 de outubro. Desde o encontro do mês passado, as taxas de juro da dívida soberana aceleraram, com as yields francesas a baterem máximos de várias décadas devido aos receios dos investidores em torno das contas públicas do país, deixando o BCE em prontidão.

Uma saída antecipada daria aos líderes da União Europeia a oportunidade de escolher um novo presidente do BCE antes das eleições presidenciais francesas marcadas para o próximo mês de abril, que, segundo as sondagens, poderão ser vencidas pela extrema-direita liderada por Marine Le Pen.