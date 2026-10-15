Advocatus

Dower Law Firm reforça equipa de Direito Público

Filipe Marques de Carvalho chega à sociedade como associado sénior. O advogado passa a integrar a equipa atuando maioritariamente nas áreas de Administrativo, Público, Urbanismo e Contratação Pública.

A Dower Law Firm anuncia a chegada de Filipe Marques de Carvalho à sociedade como Associado Sénior. O novo advogado passa a integrar a equipa da Dower, atuando maioritariamente nas áreas de Administrativo, Direito Público, Urbanismo e Contratação Pública, reforçando a capacidade de resposta da sociedade nestes domínios..

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“A chegada de Filipe Marques de Carvalho reforça de forma significativa a nossa equipa nas áreas do Direito Administrativo e da Contratação Pública. O seu percurso académico e a experiência consolidada nestas matérias são um contributo valioso para continuarmos a responder, com rigor, às necessidades dos nossos clientes.” Eduardo Castro Marques, Managing Partner da Dower Law Firm.

“Com esta integração, a Dower Law Firm reafirma o seu investimento no reforço contínuo das suas equipas, alargando a experiência disponível para os seus clientes nas áreas do Direito Administrativo e Público”, segundo comunicado do escritório.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e Mestre em Ciências Jurídico-Administrativas pela Universidade do Porto, Filipe Marques de Carvalho tem ainda pós-graduações em Direito da Contratação Pública, Direito do Emprego Público e Direito do Desporto. Integra a Dower Law Firm em 2026, atuando nas áreas de Administrativo, Direito Público, Urbanismo e Contratação Pública. É, desde 2013, Docente do Ensino Superior no IPCA, onde leciona Direito Administrativo, e é Árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD).

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