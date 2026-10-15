Eurobest 2026 conta com dois jurados portugueses

As submissões para o Eurobest terminam esta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, com os vencedores a serem anunciados a 1 de dezembro, em Londres.

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O júri dos Eurobest 2026, os prémios europeus de criatividade organizados pela Lions, integra dois portugueses.

Margarida Pedreira, chief creative officer da Havas Worldwide Portugal, é jurada de Digital Craft e de Social & Creator, num júri presidido por Geoffrey Hantson, chief creative officer da Happiness Brussels, Amsterdam e Saigon.

Ivo Purvis, diretor criativo executivo da Dentsu Creative Portugal, é jurado de Direct e de Outdoor, num júri presidido por Franki Goodwin, chief creative officer da Saatchi & Saatchi UK.

Os 14 presidentes de júri desta edição vêm de nove mercados, o número mais alto na história dos prémios. Entre eles está Magne Lyngner, CEO e sócio fundador da Bacon, que preside ao júri de Film Craft, sendo o primeiro norueguês a assumir esse cargo.

O júri completo reúne profissionais de 28 mercados e conta pela primeira vez com representantes da Lituânia e da Sérvia. O Leste Europeu tem a maior representação de sempre, com 16 jurados de nove mercados. “A novidade surge após a edição de 2025, na qual se assistiu à premiação de mais trabalhos criativos desta região, incluindo as duas primeiras vitórias históricas para a Bósnia e Herzegovina”, explica o Eurobest, em comunicado.

As submissões para o Eurobest terminam esta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, com os vencedores a serem anunciados a 1 de dezembro, em Londres.