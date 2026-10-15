Fertilab Barcelona reforça a sua equipa com a integração da Dra. Valérie Vernaeve como nova diretora médica

A Fertilab Barcelona, clínica independente especializada em reprodução assistida fundada em Barcelona, anunciou a nomeação da Dra. Valérie Vernaeve como nova diretora médica. Com esta incorporação, o centro salientou que reforça a sua estrutura médica e científica num momento de evolução estratégica, em que pretende continuar a crescer e a desenvolver novas capacidades sem renunciar aos princípios que têm definido o seu modelo de prestação de cuidados.

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Segundo informou, a partir do seu novo cargo, a Dra. Vernaeve irá liderar a área médica, mantendo a sua atividade clínica e assumindo responsabilidades relacionadas com a organização dos cuidados de saúde e o desenvolvimento das equipas. Além disso, desempenhará um papel fundamental na promoção da inovação, da investigação e da projeção internacional da clínica.

Neste sentido, Emma Vandrell, CEO da Fertilab Barcelona, salientou que «a integração de um perfil como o da Dra. Vernaeve proporciona-nos uma combinação de experiência clínica, visão organizacional e capacidade de liderança». Além disso, sublinhou que «pretendemos continuar a avançar na investigação, inovação, desenvolvimento de equipas e internacionalização, de mãos dadas com profissionais que partilhem a nossa forma de entender a medicina reprodutiva e aquilo que tem definido a Fertilab Barcelona desde o seu início: independência, critério médico, excelência nos resultados, personalização e uma relação próxima com o doente».

PERFIL MULTIDISCIPLINAR

A Dra. Vernaeve conta com mais de 25 anos de experiência em reprodução assistida, durante os quais conciliou a prática clínica com funções de direção médica, organização dos cuidados de saúde e desenvolvimento internacional. É doutora em Medicina e especialista em Obstetrícia e Ginecologia pela Vrije Universiteit Brussel, e possui ainda um doutoramento em Ciências Médicas, formação em Andrologia Clínica pela European Academy of Andrology e um Programa de Gestão Avançada da IESE Business School.

A sua trajetória científica inclui mais de 40 publicações e mais de 100 apresentações a nível nacional e internacional, além de uma ampla participação em congressos de medicina reprodutiva e atividades de formação para profissionais de saúde. Ao longo da sua carreira, participou também no desenvolvimento internacional de organizações de reprodução assistida em mercados europeus como a França, o Reino Unido, a Itália e a Alemanha.

Por seu lado, a Dra. Valérie Vernaeve afirmou que encara este desafio profissional «com entusiasmo e o firme compromisso de contribuir com a minha experiência e conhecimento para continuar a fazer crescer este projeto». Além disso, sublinhou que «a aposta da Fertilab Barcelona na excelência médica e científica, na inovação contínua, a par de uma visão humana e personalizada da medicina reprodutiva, são aspetos com os quais me identifico plenamente e que foram determinantes para voltar a assumir a direção médica».

UM MODELO PRÓPRIO

Desde a sua criação em 1996, a Fertilab Barcelona tem vindo a alargar a sua atividade e as suas capacidades no domínio da reprodução assistida, apoiando-se numa equipa multidisciplinar que integra mais de 100 profissionais das áreas da ginecologia, embriologia, andrologia, genética, imunologia, psicologia, enfermagem e coordenação médica.

Refere que, ao longo da sua trajetória, a evolução do centro tem avançado em paralelo «com a consolidação de Barcelona como uma cidade de referência europeia na medicina reprodutiva, fazendo parte de um ecossistema clínico e científico cada vez mais especializado e internacional».