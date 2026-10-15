Fidelidade Assistance prestou 89 mil assistências em viagem no verão

As avarias mecânicas estiveram na origem de 83% das 89.052 assistências em viagem prestadas pela Fidelidade Assistance em julho e agosto. A seguradora registou uma média de 1.436 intervenções por dia, mais 8% do que a média diária do restante do ano, num período marcado pelo aumento da circulação rodoviária e pelas deslocações de férias.

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Se os problemas mecânicos dominaram os pedidos de ajuda, os acidentes rodoviários e as avarias nos pneus representaram 8% das ocorrências cada. Entre os incidentes registados, houve ainda 360 casos de utilização de combustível errado e 221 pedidos motivados pela perda das chaves dos veículos.

A atividade atingiu o máximo a 6 de julho, quando a empresa recebeu 2.162 pedidos de assistência. Nesse dia, Portugal continental foi afetado por uma onda de calor, com temperaturas máximas superiores a 35 graus Celsius.

Lisboa, Porto e Faro concentraram 44% das ocorrências registadas em território nacional. Em 13,4% dos casos, os técnicos conseguiram resolver o problema no local, não tendo sido necessário o reboque do veículo.

A operação estendeu-se também ao estrangeiro, onde a Fidelidade Assistance prestou 2.238 assistências a clientes portugueses em viagem, sobretudo em Espanha e França.

A antecipação e a manutenção preventiva são apontadas como essenciais para evitar problemas nas deslocações durante o período de férias. Como aponta João Casimiro, CEO da Fidelidade Assistance, “o verão é o período mais exigente do ano para a nossa operação, com um volume de pedidos significativamente superior ao habitual e exigências de resposta permanentes em múltiplas geografias.” Por essa razão, o executivo reforça o apelo aos condutores para que inspecionem o estado da viatura antes de qualquer viagem.

A Fidelidade Assistance é a seguradora do Grupo Fidelidade especializada em serviços de assistência e proteção jurídica, que possui uma rede de prestadores que abrange desde médicos, advogados e técnicos a serviços de reboque, transporte de doentes e reparações domésticas.