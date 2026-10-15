Fotogaleria: os melhores momentos da Fábrica 2030
Em ano de aniversário, a conferência Fábrica 2030 colocou a escala das empresas portuguesas no centro do debate entre empresários, gestores e investidores.
Em ano de aniversário, a Fábrica 2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial, colocou a escala das empresas portuguesas no centro do debate.
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O que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a empresas com verdadeira escala internacional? Empresários, gestores e investidores responderam a esta e outras questões na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.
Veja aqui os melhores momentos da conferência Fábrica 2030 – 10º aniversário:
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