Fotogaleria: os melhores momentos da Fábrica 2030

Em ano de aniversário, a Fábrica 2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial, colocou a escala das empresas portuguesas no centro do debate.

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O que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a empresas com verdadeira escala internacional? Empresários, gestores e investidores responderam a esta e outras questões na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.

Veja aqui os melhores momentos da conferência Fábrica 2030 – 10º aniversário: