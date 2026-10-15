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Francesa Ora compra fábrica de “shop fitting” de luxo no Barreiro com 70 trabalhadores

Ricardo Bandeira e Cristóvão Campos cedem controlo da empresa que fatura 4,4 milhões de euros a equipar lojas de clientes de luxo como Puig, Dior, LVMH, E. Lauder, Sol de Janeiro e Coty.

Fundada em 2007 por Ricardo Bandeira e Cristóvão Campos, a Original Spot Design (OSD) acaba de ser vendida ao Groupe Ora, com os franceses a ficarem com uma “posição maioritária” na empresa especializada no desenho, fabrico e instalação de mobiliário de retalho, expositores, vitrinas e soluções de fit-out de lojas para várias marcas, sobretudo nos setores da perfumaria, beleza, luxo e viagens.

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Segundo os dados fornecidos ao ECO pelo cofundador e presidente executivo, a empresa que detém uma unidade industrial com mais de 4.500 metros quadrados no Barreiro prepara-se para fechar este ano com uma faturação de 4,4 milhões de euros e conta atualmente com cerca de 70 trabalhadores, sendo que esta operação “não prevê alterações à atual estrutura”.

Ricardo Bandeira, que mantém com o sócio Cristóvão Campos uma participação minoritária neste negócio de shop fitting, sublinha, por outro lado, que “a OSD continuará a ser gerida localmente pela atual equipa de gestão, assegurando a continuidade da operação e do relacionamento com clientes, equipas e parceiros”.

A OSD opera a partir de uma unidade industrial no Barreiro, com mais de 4.500 metros quadrados, que reforçou significativamente a capacidade de produção da empresa e passa agora a integrar a estrutura industrial europeia do Groupe Ora.

Ricardo Bandeira

Cofundador e CEO da Original Spot Design

Recusando divulgar o valor da operação ou comentar os detalhes do processo que conduziu à operação, o gestor destaca apenas que “existe um forte alinhamento estratégico entre as duas empresas, nomeadamente ao nível da complementaridade industrial, da presença internacional e do posicionamento no setor do retalho”.

Já na perspetiva do Groupe Ora, que tem um volume de negócios anual a rondar os 75 milhões de euros e conta com 16 subsidiárias, presença operacional em 36 países e uma equipa de 300 pessoas, esta aquisição em Portugal reforça a sua capacidade de produção na Europa – além de França, já tinha fábricas na Bélgica e na Roménia – e a presença no mercado ibérico.

Além de operar em todo o território português, incluindo Madeira e Açores, a OSD “trabalha regularmente” no mercado espanhol desde 2013 e tem vindo a desenvolver e implementar projetos também noutros países europeus, com destaque para França. Na lista de clientes tem marcas como Puig, Dior, LVMH, E. Lauder, Sol de Janeiro e Coty.

Matthieu Adoir, Ricardo Bandeira, Thibaut de Malézieux e Cristóvão Campos.

“Integrar a Ora abre novas oportunidades. As nossas equipas irão trabalhar em projetos internacionais, para novos clientes, e crescer com um grupo que está a expandir-se além-fronteiras. Este é um ponto de viragem para a nossa empresa e encaramo-lo com entusiasmo”, descreve Ricardo Bandeira.

Thibaut de Malézieux, presidente do Groupe Ora, fala nesta aquisição como “um novo passo em frente, ao lado de uma equipa que partilha a visão do ofício”. A fábrica perto de Lisboa “dará apoio às francesas nos projetos europeus dos seus clientes”, fortalecendo valências como a transformação de plásticos, carpintaria e fit-out, impressão digital de grande formato, pintura, montagem e prototipagem.

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