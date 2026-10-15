Francesa SOMFY quer criar 700 empregos em seis anos na fábrica de Felgueiras

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A multinacional francesa SOMFY, especialista em sistemas de automação de portas e janelas para edifícios, prevê dentro de cinco a seis anos criar 700 empregos e produzir quatro milhões de motores para estores na unidade fabril em Felgueiras, que inaugurou esta quinta-feira, segundo avançou o diretor de operações do grupo, Bruno Stragliati, durante uma visita à fábrica.

Apesar da inauguração oficial da unidade ter acontecido esta quinta-feira, a fábrica já está a produzir o motor LT50, destinado a estores de enrolar, desde outubro de 2025, na zona industrial Alto das Barrancas, onde o presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, estima que seja criados 10 mil postos de trabalho no prazo de 10 anos.

Além da SOMFY, já está instalada uma outra multinacional, a Coloplast Portugal, e uma empresa nacional, segundo o autarca que ambiciona “transformar esta zona industrial numa das maiores do norte do país no prazo de 10 anos”. Desde 2018, contabiliza, o município já investiu 20 milhões de euros nesta zona industrial que é abastecida por uma central fotovoltaica permitindo ter energia verde.

O objetivo é transformar Felgueiras numa das três maiores unidades industriais do grupo francês. Sébastien Picot Presidente executivo da Somfy

É nesta área industrial em crescimento que a multinacional francesa antecipa produzir 250 mil motores de estores até ao final deste ano, mais 240 mil do que em 2025.

O diretor de operações do grupo coloca como meta para os próximos cinco a seis anos acelerar a capacidade produtiva para os quatro milhões de motores para estores. Este crescimento depende, contudo, do comportamento e das tendências do mercado internacional, acautelou Bruno Stragliati, durante a apresentação da unidade industrial aos jornalistas.

A par dessa aceleração produtiva, o responsável antecipa igualmente aumentar para 700 o número de postos de trabalho.

Para já, o grupo, que não quis revelar o valor do investimento em Felgueiras, conta com 80 pessoas distribuídas pelos 25 mil metros quadrados de chão de fábrica, devendo contratar mais 10 durante o mês de novembro. É precisamente nesta altura que inicia a produção de um novo motor, denominado de J4S, utilizado em estores exteriores de lâminas orientáveis.

A unidade portuguesa será segunda fábrica da SOMFY a produzir esta solução, reforçando o papel de Portugal na rede industrial da multinacional que tem mais seis unidades fabris distribuídas por França, Itália, Polónia e Tunísia.

“O objetivo é transformar Felgueiras numa das três maiores unidades industriais do grupo francês“, especializado em sistemas de automatização de portas e janelas, avança por sua vez, Sébastien Picot, presidente executivo da SOMFY.

Na hora de decidir a localização, a sede francesa — fundada em 1969 e com operação em 59 países — apontou baterias para Portugal, mas o concelho de Felgueiras que correspondeu a um conjunto de critérios, como dispor de talento especializado, uma zona industrializada, proximidade a autoestradas e a universidades, além do suporte técnico da parte autarquia, detalhou diretor de operações da multinacional.

A aposta em Felgueiras integra uma estratégia de reforço da capacidade produtiva e de distribuição da produção entre a Europa, a América do Norte e a Ásia. O objetivo é garantir maior fiabilidade no abastecimento e responder às necessidades dos clientes, numa cadeia industrial que depende da articulação entre diferentes mercados.

A empresa francesa procura reforçar a sua rede industrial e garantir maior fiabilidade no abastecimento aos clientes, através de uma distribuição equilibrada da produção entre a Europa, a América do Norte e a Ásia.

“Cadeia de abastecimento fiável”

“Além dos nossos produtos e soluções, queremos oferecer aos nossos clientes uma cadeia de abastecimento fiável e bem gerida do início ao fim”, explica Sébastien Picot, após a visita na fábrica. O responsável sublinhou igualmente que a nova fábrica alarga a capacidade de resposta da empresa e reforça a aposta na eficiência e no desempenho operacional a longo prazo.

Na hora de avançar com a construção da unidade fabril, o grupo francês colocou a eficiência energética entre as prioridades, de modo a reduzir em 50% as emissões de dióxido de carbono até 2030, tanto nas operações como nos produtos.

Nesse sentido, o pavilhão fabril está equipado com painéis solares, sistemas de arrefecimento natural e mecanismos de recuperação de água. Dispõe igualmente de um sistema de gestão técnica centralizada, que permite monitorizar os equipamentos e otimizar os consumos energéticos. Em breve, terá cabras a controlar as plantas evasivas.

“Os primeiros resultados são muito encorajadores”, vincou Stanislas Dupouyet, diretor da fábrica, que pretende tornar a unidade de Felgueiras uma referência dentro do grupo.

Para o presidente da Câmara de Felgueiras, “este significativo investimento de dezenas de milhões de euros traduz-se em novos postos de trabalho e melhor remunerados”, captando “o talento dos jovens que saem das universidades”.

A atração de investimento para o concelho vem, na opinião do autarca Nuno Fonseca, trazer “uma mudança de paradigma do que é a indústria de Felgueiras conhecida pelo setor do calçado”.