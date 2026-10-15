Fundação Jiménez Díaz volta a ser considerada, pelo quarto ano consecutivo, o hospital mais eficiente de Madrid, num estudo da UNED

A Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED) divulgou os resultados da quarta edição do Quadrante de Eficiência Hospitalar, um estudo que analisa a eficiência dos oito centros de referência do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas) que compõem o chamado grupo de hospitais de alta complexidade. Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação Jiménez Díaz volta a ocupar o primeiro lugar.

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O estudo, elaborado pelo professor do Departamento de Economia Aplicada e Estatística da UNED, Pedro Cortiñas, foi realizado com base na análise de dois indicadores: o Indicador de Gestão, que estuda a eficiência em termos económicos; e o Indicador de Eficiência Assistencial, que mede a eficiência do ponto de vista da prestação de cuidados.

Os resultados desta quarta edição colocam novamente a Fundação Jiménez Díaz, o único hospital de referência do Sermas com um modelo de gestão mista, como o hospital de alta complexidade mais eficiente do Quadrante de Eficiência Hospitalar, com um valor de 1,71. Seguem-se, por ordem, o Hospital Universitário Puerta de Hierro de Majadahonda, o Hospital Universitário La Paz, o Hospital Universitário La Princesa, o Hospital Universitário Gregorio Marañón, o Hospital Universitário Ramón y Cajal, o Hospital Clínico San Carlos e o Hospital Universitário 12 de Outubro.

O Quadrante de Eficiência Hospitalar 2026 da UNED constitui uma continuação do índice elaborado anteriormente nos anos de 2016, 2019 e 2022. A informação utilizada para elaborar esta análise refere-se ao ano de 2024, o último para o qual existem dados disponíveis para todos os hospitais, e foi extraída dos relatórios anuais dos centros e do Observatório de Resultados do Serviço de Saúde de Madrid.

«A quarta edição do Quadrante confirma que a eficiência hospitalar não depende apenas do volume de recursos disponíveis, mas também da forma como estes são organizados e geridos. A Fundação Jiménez Díaz mantém um desempenho especialmente sólido porque combina os melhores resultados económicos com indicadores de assistência igualmente notáveis, algo que nenhum outro hospital do grupo consegue alcançar simultaneamente», afirmou Pedro Cortiñas à Servimedia, na qualidade de responsável pelo estudo.

EFICIÊNCIA ECONÓMICA

A Fundação Jiménez Díaz volta a destacar-se na análise do Indicador de Gestão, que avalia a eficiência económica dos hospitais analisados. Com uma pontuação de 1,80, o centro obtém o melhor resultado do estudo. Juntamente com o Hospital Universitário La Princesa (0,28), são os dois centros que registam valores positivos neste indicador. Seguem-se o Hospital Puerta de Hierro, o Hospital 12 de Outubro, o Ramón y Cajal, o La Paz, o Clínico San Carlos e o Gregorio Marañón.

O Indicador de Gestão analisa quatro rácios diferentes para medir a eficiência económica dos oito hospitais de alta complexidade do Serviço de Saúde de Madrid: despesas correntes – doentes (eficiência das despesas correntes), despesas totais – doentes (eficiência das despesas totais), rácio doentes – pessoal (eficiência do quadro de pessoal) e despesas com pessoal – pessoal (reconhecimento do quadro de pessoal).

Para calcular o indicador, aplica-se um método fatorial que atribui pesos a cada rácio e extrai os seus valores latentes, tendo em conta as correlações e eliminando-as do peso final. A análise incorpora uma estimativa da margem de melhoria existente no conjunto do sistema. Através da aplicação da metodologia DEA (Análise Envolvente de Dados), o estudo estima uma margem média de melhoria da eficiência de 41,85% para o conjunto dos hospitais de alta complexidade analisados, tomando como referência os níveis alcançados pela Fundação Jiménez Díaz.

No âmbito da prestação de cuidados, a Fundação Jiménez Díaz obtém também a pontuação mais elevada no Indicador de Eficiência na Prestação de Cuidados, com um valor de 1,62. A análise coloca, em seguida, o Hospital Gregorio Marañón, o Hospital La Paz e o Hospital Puerta de Hierro, que também registam valores positivos neste indicador.

Para elaborar este indicador, combinou-se uma ponderação simples das variáveis com uma análise fatorial. Nesta secção, a Fundação Jiménez Díaz obtém o melhor resultado em cinco dos seis parâmetros avaliados, enquanto o Hospital Geral Universitário Gregorio Marañón obtém um melhor resultado no indicador de mortalidade ajustada (RME).