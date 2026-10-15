Fundo soberano da Noruega poderá voltar a investir em gigantes da Defesa

O fundo soberano da Noruega, avaliado em cerca de 2 biliões de euros, poderá voltar a investir em grandes fabricantes de Defesa europeias. Uma comissão nomeada pelo Governo norueguês recomendou esta quinta-feira uma alteração às regras éticas do maior fundo soberano do mundo, que poderá abrir caminho a investimentos de dezenas de milhares de milhões de dólares no setor.

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Atualmente, o fundo está impedido de comprar participações em empresas envolvidas na produção de armas nucleares ou dos seus componentes. A proposta prevê uma exceção para empresas sediadas em países que possuem armas nucleares ao abrigo do Tratado de Não Proliferação Nuclear e que são aliados da Noruega, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França.

“Várias empresas europeias e norte-americanas que produzem componentes para armas nucleares poderão, assim, voltar a ser incluídas”, concluiu a comissão, citada pela Reuters.

A recomendação não significa que o fundo vá começar imediatamente a investir nestas empresas, uma vez que o Governo e o Parlamento noruegueses terão ainda de decidir se avançam com a alteração. As propostas deverão servir de base ao documento anual sobre o fundo soberano, previsto para a primavera de 2027.

A revisão foi pedida pelo ministro das Finanças, Jens Stoltenberg, antigo secretário-geral da NATO, perante as mudanças na situação de segurança internacional e a dependência da Noruega da dissuasão nuclear da Aliança Atlântica.

“O mundo está a mudar e a cadeia de valor está cada vez mais integrada. É difícil distinguir entre produtos civis e militares”, afirmou Stoltenberg à agência noticiosa, defendendo a necessidade de adaptar o enquadramento ético à nova realidade.

Além da Airbus, da Boeing, da BAE Systems e da Lockheed Martin, a lista de empresas excluídas inclui as francesas Safran e Thales, a norte-americana Northrop Grumman e outras empresas ligadas ao desenvolvimento ou produção de componentes para armamento nuclear. Mesmo que a exceção seja aprovada, estas empresas poderão continuar excluídas por outros motivos éticos.

A alteração surge também depois de o Parlamento norueguês ter suspendido, no ano passado, os desinvestimentos motivados por critérios éticos, enquanto decorria a revisão das regras. A decisão ocorreu num contexto de pressão da administração norte-americana sobre as decisões de investimento do fundo. Mais de metade dos seus ativos estão aplicados nos Estados Unidos.

Embora o Conselho de Ética norueguês deva permanecer, o seu funcionamento deve mudar e os seus relatórios não devem continuar a ser tornados públicos automaticamente, aferiu a comissão.

Fundos de pensões estão a entrar na defesa

Os investidores institucionais mantiveram-se historicamente afastados do setor da defesa, mas isso parece estar a mudar, fruto do atual momento geopolítico. Foi este o argumento usado pelo sueco KPA Pension quando, em novembro do ano passado, anunciou que, “depois de uma cuidadosa ponderação” iria permitir a partir de 2026 investimentos na indústria de defesa, excluídos desde os anos de 1990.

E não é caso único. Em outubro do ano passado, o PME, fundo de pensões para o setor metalúrgico e tecnológico dos Países Baixos, anunciou que ia investir 40 milhões de euros num fundo de defesa gerido pela Keen Venture Partners, focado em startups e scaleups europeias de defesa e segurança. E meses antes, em março tinha sido a vez do alemão Allianz Global Investors deixar cair duas exclusões que impediam os seus fundos de sustentabilidade de investir em defesa.

E o movimento continuou em 2026, com em maio, o fundo de pensões dinamarquês PFA a anunciar que não só ia aumentar os seus investimentos na Europa em, pelo menos, 100 mil milhões de coroas dinamarquesas, para 500 mil milhões de coroas, como destinar metade dos seus investimentos em ações cotadas do setor da defesa à Europa,. bem como lançar cinco novos fundos de investimento centrados na defesa.