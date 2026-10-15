Google Search cai 40% num ano como fonte de tráfego dos publishers

Entre janeiro e julho de 2026, os publishers registaram uma média mensal de 31,1 mil milhões de pageviews, refletindo uma ligeira quebra face aos cerca de 32 mil milhões de 2025.

O tráfego dos publishers que teve como origem o Google Search caiu 40,2% num ano, quando comparando os valores de julho de 2025 e de 2026, revela a ferramenta de análise de dados Chartbeat. Por sua vez, as pageviews provenientes do Google Discover caíram 34,3%. No ano anterior, as quedas tinham sido de 21,9% e 6,6%, respetivamente. Ainda assim, o volume total de pageviews caiu apenas ligeiramente.

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Entre janeiro e julho de 2026, os publishers da rede Chartbeat registaram uma média de 31,1 mil milhões de pageviews por mês, ligeiramente abaixo dos cerca de 32 mil milhões de 2025. “Trata-se de uma diferença insignificante, sobretudo tendo em conta os acontecimentos de impacto global que ainda estão por vir, como as eleições intercalares nos EUA, em novembro”, considera a Chartbeat.

Canais próprios a crescer

O tráfego interno continua a ser a principal fonte de pageviews, com 40,4%, seguido do tráfego direto, com 15,9%. O Google Search, que representava cerca de 9% da quota de visualizações em julho de 2024, caiu para 5% em julho de 2026. Tal representa uma queda relativa de quase 46% em dois anos. Por sua vez, o Google Discover recuou 28,4% no mesmo período.

Em sentido contrário, crescem os três canais “sobre os quais os publishers têm maior controlo”. A partilha privada (dark social) passou de 7,1% para 11,3% das pageviews, o tráfego direto de 13,5% para 15,9% e o tráfego interno de 37,9% para 40,4%.

“A mudança nestes dados não é apenas o facto de a pesquisa ter diminuído e outros canais terem subido. É uma mudança no próprio tipo de tráfego que está a crescer“, sublinha a ferramenta de análise de dados.

A inteligência artificial (IA) ainda pesa pouco. De acordo com o Chartbeat, o tráfego vindo de ferramentas de IA cresceu oito vezes em dois anos, mas continua residual, com 0,01% do total. No entanto, esse tráfego está a diminuir este ano no ChatGPT, Claude, Perplexity, Microsoft Copilot e Gemini.

A Chartbeat avisa, porém, que o risco não é igual para todos os conteúdos. “O conteúdo genérico e facilmente resumido é o mais exposto a ser respondido diretamente dentro de uma interface de chat sem gerar um clique, enquanto a reportagem original e a especialização diferenciada são mais difíceis de substituir totalmente.”

Quanto tempo passam os leitores nas páginas?

No primeiro semestre de 2026, os leitores passaram em média 24,3 segundos em cada página, abaixo dos 25,5 segundos de 2025 e dos 26,7 segundos de 2024. A queda repete-se em todos os segmentos do estudo. Os sites “pequenos” — entre mil e 10 mil pageviews diárias — foram os mais afetados, ao passarem de 27,4 para 17,1 segundos, enquanto os grandes desceram de 27,2 para 24,3 segundos.

Os leitores que chegam pela pesquisa continuam a ser os mais envolvidos, apesar de terem descido de 33,8 para 29,7 segundos. Já os que chegam diretamente desceram o seu tempo médio de envolvimento de 21,4 para 16,5 segundos.

Os leitores também veem menos de cada página. Entre 36% e 40% — conforme o dispositivo — não fazem scroll, uma percentagem que subiu nos últimos dois anos, e quem faz scroll sai mais cedo. A profundidade a que metade dos visitantes abandona a página encolheu de 700 para 500 píxeis no computador, de 1100 para 800 no telemóvel e de 1200 para 800 no tablet. Segundo a Chartbeat, uma página que perde quase metade da audiência antes antes de os leitores chegarem ao conteúdo visível sem scroll “tem dificuldades em inspirar o comportamento no qual se constrói a fidelização”.

O peso dos leitores fiéis

É neste contexto que os leitores fiéis ganham peso. As pageviews mensais geradas por este grupo mantiveram-se praticamente estáveis entre 2024 e 2026, com uma ligeira subida de 14,98 mil milhões para 15,02 mil milhões, enquanto as dos leitores recorrentes caíram 8% e as dos novos leitores 14%. Para a Chartbeat, esta estabilidade é uma das principais razões para o total de pageviews não ter caído mais.

Cada leitor fiel gerou, em média, cerca de 93 pageviews em julho de 2026, mais 11% do que há dois anos. Um leitor recorrente gerou cerca de seis e um novo leitor cerca de 1,5, valores praticamente estáveis. Ou seja, um leitor fiel gera atualmente 62 vezes mais pageviews do que um novo leitor e cerca de 15 vezes mais do que um recorrente.

Estes leitores raramente chegam através dos canais de descoberta. No mês mais recente do estudo, o tráfego interno representou cerca de 51% das suas pageviews, o tráfego direto 24% e os ligações diretas para conteúdos específicos (deep links) e as notificações push cerca de 10%. Já o Google Search e o Google Discover somaram apenas 7%.

A forma como entram no site também é diferente. Enquanto 46% das visitas dos leitores fiéis começam na homepage ou noutras páginas de entrada, no conjunto do tráfego essa proporção é de apenas 33%.

Para a Chartbeat, a fidelização nasce da experiência e não do canal de descoberta. Nas transições anteriores, da rádio para a televisão e da televisão para a internet, os publishers que prosperaram “não foram os que encontraram primeiro o próximo canal”, conclui a empresa, mas os que já tinham construído uma audiência.