Governo pediu em Bruxelas avaliação mais rápida da venda da TAP

Aprovada a proposta da Lufthansa para comprar 49,9% da TAP por 1.201 milhões de euros, o processo ainda tem um longo caminho das pedras para percorrer até à sua conclusão, prevista para o início de 2028. O obstáculo mais difícil será a DG-Comp, mas o Governo, que vai contar com a colaboração dos alemães, fez já contactos com o comissário dos Transportes para agilizar a operação. “Vamos estar a acompanhar”, assegurou o ministro das Infraestruturas.

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Antes de o processo chegar aos reguladores, ainda há um trabalho a ser feito em Lisboa. Nomeadamente o Conselho de Ministros terá de aprovar os instrumentos contratuais, preparados pela Parpública, que incluem, designadamente, o contrato de compra e venda das ações, o acordo parassocial (com os poderes de gestão) e outros contratos.

A conclusão desta parte do processo, incluindo a assinatura dos documentos, deverá ocorrer até final do ano. As minutas serão enviadas ao investidor, que tem cinco dias para reclamar, se necessário.

Só depois o processo seguirá o seu curso junto dos reguladores que terão de aprovar a operação. O ECO sabe que o contrato com a Lufthansa prevê que a venda possa cair se a DG-Comp impuser muitos remédios que tornem inviável a operação para os alemães. Tendo em conta a distância de Lisboa face aos hubs da Lufthansa, não é expectável que Bruxelas coloque grandes obstáculos.

O Executivo tem, de resto, vindo a falar com o comissário europeu dos Transportes, o grego Apostolos Tzitzikostas, sobre a necessidade de haver um processo mais rápido. O ministro das Finanças já avisou que pode demorar entre 18 a 24 meses em Bruxelas. Também o regulador da aviação civil, a ANAC, terá uma palavra a dizer.

Pinto Luz recusou antecipar o tema dos remédios. “Vamos estar a acompanhar. Temos um acordo para acompanhar os remédios com a Lufthansa”, declarou.

A Lufthansa tem já vasta experiência nestes processos e na demora que podem ter. No caso da aquisição de 41% da ITA Airways, concretizada em janeiro de 2025, entre a pré-notificação a Bruxelas e a aprovação decorreram 16 meses. O mesmo tempo demorou o processo de aquisição da espanhola Air Europa pelo Grupo IAG, em 2023, que acabaria por ser abandonado devido aos remédios impostos pela Comissão Europeia.

O ECO sabe que a operação pode cair se a DG-Comp colocar muitos entraves, isto é, impuser muitos remédios que tornem inviável a operação para os alemães. O Executivo tem vindo a falar com o comissário europeu dos Transportes, o grego Apostolos Tzitzikostas, sobre a necessidade de haver um processo mais facilitado.

PM lidera segunda fase

Por esta altura já a segunda fase da privatização está em andamento. A Lufthansa colocou em cima da mesa uma oferta de 1.351 milhões de euros pelos restantes 50,1% da companhia área portuguesa, que inclui uma participação de 5% do grupo alemão avaliada em quase 500 milhões. Será um outro momento de teste à operação, mas numa dimensão política, pois o Governo terá de procurar apoio dos outros partidos que dê conforto nesta fase.

“O governo vê com muitos bons olhos”, declarou o ministro em conferência de imprensa. “O primeiro-ministro liderará essa agenda”, acrescentou, frisando que o governo vai procurar “os equilíbrios necessários e consensos para chegar a solução que seja sustentável”.

“A TAP não precisa de mais confusão do que aquela que já teve no passado”, frisou ainda Pinto Luz, confidenciando que os dois maiores partidos da oposição, PS e Chega, assim como o Presidente da República, foram informados desta decisão relativamente à Lufthansa. “Serão todos convocados para fazer essa reflexão”, aponto.

Se tudo correr bem, a conclusão da operação poderá acontecer entre o início de 2028 e meados desse ano. E consumada a compra da TAP pela Lufthansa é que se poderá avançar com a oferta de subscrição de 5% do capital para os trabalhadores.

Também é certo que até lá não haverá mudanças na gestão da companhia portuguesa. Depois disso, estão previstas muitas alterações.