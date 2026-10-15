Governo prevê poupar 354,5 milhões com revisão da despesa em 2027

⚡ ECO Fast O Governo português planeia poupar 354,5 milhões de euros em 2027 através da revisão da despesa, visando a eficiência orçamental.

Desde 2024, o exercício de revisão da despesa já resultou em poupanças de 869,5 milhões de euros, superando as expectativas iniciais do Executivo.

O OE2027 prevê o alargamento da análise às despesas extraordinárias com pessoal do SNS e à cobrança das coimas rodoviárias.

O Governo prevê poupar 354,5 milhões de euros no próximo ano, com a revisão da despesa, isto é, a identificação de despesa ineficiente e ineficaz e posterior avaliação de novas medidas. O valor está inscrito no relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), entregue pelo Governo no Parlamento, e consolida a estratégia iniciada há dois anos.

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A revisão da despesa é um exercício orçamental no qual o Ministério das Finanças analisa de forma detalhada e sistemática a despesa base do Estado, com o objetivo de identificar medidas de poupança ou de reafetação de verbas, de modo a criar margem orçamental e melhorar a eficácia dos programas e das políticas.

“À data, estão em implementação três rondas de revisão da despesa, alinhadas com os ciclos orçamentais de 2024, 2025 e 2026, abrangendo um total de dez tópicos, distribuídos por três áreas governativas: a saúde, as finanças e o ambiente e energia. Os resultados obtidos, medidos como desvios face ao baseline, ultrapassaram os inicialmente previstos em 194% em 2024 e em 266% em 2025″, pode ler-se no relatório do OE2027.

Segundo as contas do Ministério das Finanças, este exercício permitiu uma poupança anual de 264,7 milhões de euros em 2024 e 310 milhões de euros em 2025, a que acrescem mais 249,8 milhões de euros este ano. No total, o valor ascende a 869,5 milhões de euros. Porém, as poupanças previstas vão engordar ainda mais nos próximos quatro anos. O Governo estima economizar 1,28 mil milhões de euros, repartidos por 354,5 milhões de euros em 2027, 398,7 milhões em 2028, 348,1 milhões de euros em 2029 e 179,2 milhões em 2029.

Assim, no próximo ano, na quarta ronda do exercício de revisão de despesa em execução, o Governo alarga o âmbito a áreas governativas da Administração Interna, da Educação, Ciência e Inovação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, cobrindo uma parcela crescente da despesa pública elegível.

O Ministério das Finanças conta, a partir de 2027, incluir na análise, por exemplo, o crescimento da despesa extraordinária com pessoal do SNS, procurando “identificar medidas que reforcem a eficiência da gestão dos recursos humanos, promovam uma maior racionalização dos mecanismos excecionais de prestação de trabalho e reduzam a dependência da contratação externa”.

Com as medidas de política a implementar nesta área — que o Executivo considera que “deverão contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS, promovendo e assegurando simultaneamente a manutenção da qualidade, acessibilidade e capacidade de resposta dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos –, é estimada uma poupança de 91,4 milhões de euros no próximo, 94,4 milhões no seguinte e 97,6 milhões em 2029.

O Governo estima economizar 1,28 mil milhões de euros nos próximos quatro anos com o exercício de revisão de despesa.

Paralelamente, as Finanças vão passar a avaliar a eficácia do sistema contraordenacional, de modo a aumentar a taxa de cobrança efetiva. Nesta matéria vai debruçar-se sobre os fatores que “limitam a eficácia da cobrança de coimas, procurando identificar medidas que reforcem a eficiência dos processos, promovam a transformação digital e aumentem a receita efetivamente arrecadada”. O objetivo é uma poupança esperada de 54,9 milhões de euros nos próximos três anos.

Considerando a totalidade dos tópicos alvo de análise pela equipa de Joaquim Miranda Sarmento, é o fim do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE) indireto, que teve início este ano, que representa a fatia de leão do montante previsto em poupanças pelo Estado.

Desde 2013 foram executados três exercícios de revisão de despesa: um durante a troika (2013-2014), um entre 2016 e 2023, e um com início em 2023 e que ainda decorre. No exercício que ainda decorre, a primeira ronda de revisão teve lugar em 2024, com três tópicos: saúde (medicamentos genéricos ou biossimilares, diálise e medicina física e reabilitação) e o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública (ECO.AP 2030).

A segunda ronda teve lugar no âmbito do Orçamento do Estado para 2025 e abrangeu três tópicos na área das finanças (subvenções públicas de origem nacional, despesas de funcionamento da Autoridade Tributária e Aduaneira e encargos com juros associados ao pagamento de recursos próprios tradicionais à União Europeia). Já a terceira ronda arrancou em 2026, com o alargamento a mais quatro áreas: na saúde — transporte não urgente de doentes, dispositivos médicos e medicamentos — e nas finanças — a despesa fiscal.