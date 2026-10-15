Indústria da defesa acelera a procura de talentos face ao crescimento da atividade

A indústria da defesa está a intensificar o recrutamento de profissionais especializados para dar resposta ao aumento da atividade e às novas necessidades industriais decorrentes do reforço das capacidades de defesa na Europa.

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De acordo com o último relatório da TEDAE, que representa as indústrias de defesa, segurança, aeronáutica e espacial em Espanha, estas atingiram mais de 83 000 postos de trabalho diretos em 2025, um aumento de 10,8 % em relação ao ano anterior, e cerca de 290 000 postos de trabalho, se somarmos também os postos de trabalho indiretos e induzidos.

Este crescimento coincide com uma fase de reforço da base tecnológica e industrial da defesa europeia. A Comissão Europeia tem vindo a alertar, nos últimos anos, para o facto de a disponibilidade de profissionais qualificados ser um dos fatores determinantes para sustentar o aumento das capacidades produtivas do setor e responder à crescente procura industrial.

Entre os perfis mais procurados encontram-se especialistas em inteligência artificial, cibersegurança, engenharia de sistemas, desenvolvimento de software, análise de dados, automatização e fabrico avançado, perfis que a Associação Europeia das Indústrias Aeroespaciais, de Segurança e de Defesa (ASD) considera estratégicos para impulsionar a inovação e a competitividade tecnológica do continente.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O aumento das necessidades de contratação está também a reforçar o papel da Formação Profissional. A Fundação do Metal para a Formação salientou recentemente que mais de 30% dos quadros de pessoal de algumas das empresas mais avançadas no domínio da defesa provêm de cursos de Formação Profissional, especialmente em especialidades ligadas à fabricação, manutenção, eletrónica e processos industriais.

A Fundação Feindef salienta que um dos principais desafios para sustentar o crescimento da atividade será reforçar a ligação entre a indústria e o sistema educativo. «A capacidade da Europa para reforçar a sua autonomia estratégica dependerá, em grande medida, da sua capacidade para gerar, atrair e reter talento. Transformar o conhecimento em capacidades industriais exigirá uma colaboração cada vez mais estreita entre empresas, universidades, centros de investigação e Formação Profissional, a fim de impulsionar a inovação, a competitividade e o desenvolvimento de uma indústria tecnológica preparada para os desafios do futuro», salientou a fundação.