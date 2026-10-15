ISDIN e FERO Câncer lançam a nona edição da campanha «Juntas» para impulsionar a investigação sobre o cancro da mama e apoiar as doentes

A ISDIN e a FERO Câncer apresentaram, pelo nono ano consecutivo, a campanha «Juntas contra o cancro da mama».

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O laboratório salientou que os avanços na investigação, no diagnóstico e no tratamento contribuíram para melhorar o prognóstico da doença, que continua a ser o tumor mais frequente entre as mulheres. De acordo com o relatório «Os números do cancro em Espanha 2026», elaborado pela Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM) e pela Rede Espanhola de Registos de Cancro (REDECAN), este ano serão registados 38 318 novos diagnósticos de cancro da mama em Espanha. Paralelamente, a sobrevivência líquida aos cinco anos passou de 83,2 % para 87,8 % na última década, segundo a REDECAN.

«Estes avanços demonstram o impacto real da investigação, mas também que ainda há um longo caminho a percorrer. Continuar a investigar é essencial para detetar a doença mais cedo, desenvolver tratamentos cada vez mais precisos e garantir que mais doentes vivam mais e melhor», afirma Marta Cardona, diretora-geral da FERO Câncer.

Sob o lema «Juntas é cuidar, é acompanhar, é apoiar-nos, é não soltar a mão», a campanha deste ano coloca o gesto do acompanhamento no centro da sua proposta criativa. Os dois eixos principais de conteúdo são o guia de Steffi Mallebrein, que aborda os cuidados durante o processo oncológico a partir da experiência pessoal, e o guia de autoexploração, centrado na sensibilização e na deteção precoce.

A par do acompanhamento das doentes, o laboratório promove a angariação de fundos através da doação de um euro por cada compra de produtos das gamas ISDIN Woman, Germisdin Intim e Ureadin RxRd em farmácias, centros associados e no site do laboratório. Os membros da plataforma LOVE ISDIN também podem contribuir através da doação de pontos, enquanto os profissionais de saúde têm acesso a formações específicas relacionadas com a iniciativa.

«O cancro da mama continua a ser um dos maiores desafios de saúde pública no nosso país e a investigação é fundamental para minimizar o seu impacto. Com a iniciativa “JUNTAS”, na ISDIN renovamos o nosso compromisso com o avanço científico e o acompanhamento das doentes, convictos de que cada passo nos aproxima de melhores tratamentos para as doentes», explicou Juan Naya, CEO da ISDIN.

DETEÇÃO E ABORDAGEM

Os fundos angariados através da campanha «JUNTAS» serão destinados, mais um ano, ao projeto de investigação sobre a biópsia líquida liderado pela Dra. Ana Vivancos, diretora do Laboratório de Genómica do Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), centro de referência em biópsia líquida no cancro da mama metastático na Catalunha.

A biópsia líquida é uma técnica que, a partir de fluidos corporais como o sangue, permite analisar informação molecular do tumor de forma menos invasiva. O seu estudo visa continuar a avançar na deteção do cancro e obter informação para orientar a abordagem da doença.

No âmbito da campanha, a Casa ISDIN acolheu, no início de outubro, dois eventos sob a égide da iniciativa «Juntas». O primeiro foi um seminário dirigido a farmacêuticos, com a participação da Dra. Ana Vivancos, do Instituto de Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), e de Esther Aguilar, da FERO Câncer. Posteriormente, realizou-se uma mesa redonda aberta às consumidoras com a Dra. Ana Vivancos e Verónica Sagnier (FERO Cáncer). A conversa em ambas as sessões centrou-se na importância de continuar a impulsionar a investigação oncológica, com especial destaque para a biópsia líquida: em que consiste, em que ponto se encontra atualmente a investigação e para onde avança.