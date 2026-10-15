Líder da Vodafone tem “seríssimas dúvidas” de que Anacom renove espetro a tempo

O líder da Vodafone Portugal advertiu esta quinta-feira que a regulação em Portugal “está a empurrar o setor para um caminho muito complicado”.

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Luís Lopes referia-se ao processo em curso para a renovação dos direitos de utilização das licenças necessárias para a prestação de serviços móveis. Parte dessas licenças caducam já em março de 2027, e o gestor não acredita que a Anacom tome uma decisão antes do fim desse prazo, prevendo que venha a ser necessária uma prorrogação temporária dos prazos por ação do Governo.

“Tenho seríssimas dúvidas de que a decisão chegue antes de o prazo terminar”, vaticinou. Para Luís Lopes, é uma decisão que, em todo o caso, “já vem tardia”, apesar de ser um “tema estrutural para os operadores”. “Sem espetro não há redes móveis que funcionem”, apontou.

Em particular, o CEO da Vodafone Portugal queixa-se da falta de previsibilidade necessária para a execução de investimentos. “Há um risco sério de que haja uma retração significativa de investimento”, afirmou, num encontro com jornalistas em Lisboa.

Em julho, o regulador colocou em consulta pública um “sentido provável de decisão” propondo a renovação de 39% do espetro detido em conjunto pelas operadoras Meo, Nos e Vodafone por períodos que vão dos seis aos 15 anos, aproximadamente. Uma “duração claramente insatisfatória” para Luís Lopes.

Segundo o gestor a Apritel, associação que representa as três operadoras, prepara-se para apresentar um estudo que mostra que as comunicações eletrónicas em Portugal não são “um setor que tenha retorno de capital acima de custo de capital”. “Quer dizer que cada euro que os nossos acionistas e nós colocamos como investimento tem menos rentabilidade do que a alternativa financeira de investimento”, explicou.

O responsável máximo da Vodafone no país disse ainda que a Anacom prevê que o valor económico da renovação do espetro em causa “podia ser entre 500 milhões e 750 milhões de euros”. “Não tenho detalhe suficiente na consulta pública para que possa perceber, de forma clara, como é que o regulador chega a estes números”, indicou Luís Lopes, acrescentando que a Vodafone estima um valor muito inferior: “Fazendo eu próprio as contas, chegamos a valores de menos de metade”, assumiu.

O gestor queixou-se ainda das taxas de utilização de espetro que tem de pagar, apesar dos investimentos necessários “à cabeça” para adquirir as licenças em leilão. “Só a Vodafone paga perto de 20 milhões de euros por ano” devido a essas taxas, disse.

Temo que, se fizer uma análise fria à rentabilidade do 5G, alguém possa perguntar: ‘mas para que é que vamos investir no 6G?’. Luís Lopes CEO da Vodafone Portugal

Redes mais resilientes são uma “vontade grande”

A renovação que a Anacom propõe, e cuja duração tem sido criticada pela indústria, prevê “a possibilidade de aumentar a duração do prazo da renovação dos direitos de utilização de frequências de 15 para 20 anos em função da apresentação pelos operadores de compromissos de investimento, designadamente em matéria de segurança e resiliência das respetivas redes”, avançou a Anacom em julho.

“Há uma vontade grande de aumentar a resiliência das redes”, admitiu Luís Lopes, salientando que todos ambicionam “ter uma rede que nunca fosse abaixo”. No entanto, a Anacom tem 6.000 estações móveis “espalhadas pelo país” — vulgo, antenas — e já investiu sete milhões de euros no reforço da autonomia dessas instalações através de baterias, na sequência do ‘apagão’ elétrico que ocorreu em abril de 2025.

O reforço possível é tecnicamente limitado, visto que algumas dessas infraestruturas estão situadas, por exemplo, no topo de edifícios, não sendo possível colocar mais baterias ou um gerador, justificou também o gestor.

Perante uma conjuntura difícil para as telecomunicações, Luís Lopes antecipou que o setor deverá cair 3% em rentabilidade em 2026, pelo “segundo ano consecutivo”, sem “perspetiva de que vá subir”. Com a inflação na casa dos 3%, a queda “em termos reais” rondará os 6%, indicou. Simultaneamente, mantém-se uma “pressão crescente de custos”, com mais um aumento do salário mínimo no horizonte.

“Há uma pressão muito grande de custos de contexto”, referiu o CEO da Vodafone, embora não se assista a uma “disrupção significativa” das cadeias de abastecimento. O problema são os preços: o custo de uma box de televisão fornecida à operadora, estimou o gestor, terá “duplicado” nos últimos dois anos.