Habitação

Lisboa reabilitou metade das casas municipais previstas e deixa 3.500 candidaturas por fazer

  • ECO
  • 8:09

Lisboa tem 7.201 frações municipais reabilitadas, metade das previstas, e cerca de 3.600 ficaram sem candidatura ou validação para financiamento do PRR. Em 2026, foram entregues 253 habitações.

A Câmara Municipal de Lisboa tem 7.201 frações municipais reabilitadas, cerca de metade das 14.383 identificadas como passíveis de intervenção, segundo dados da autarquia citados pelo Diário de Notícias. O investimento elegível associado às obras concluídas ascende a cerca de 299 milhões de euros, num programa que prevê uma dotação global de 800 milhões até 2028. Apesar do financiamento previsto, a execução está a meio do objetivo definido para a reabilitação e construção de habitação municipal.

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Dos 14.383 fogos identificados, foram apresentadas candidaturas para 10.789 frações, o equivalente a cerca de 75% do total. Assim, aproximadamente 3.600 ficaram sem candidatura ou não foram validadas até ao final de junho, ficando de fora dos investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A autarquia indica ainda que tem mais de 3.500 frações em projeto ou em reabilitação, recorrendo a financiamento do programa 1.º Direito, do PRR e de capitais próprios.

Também a entrega de habitações regista um abrandamento. A Câmara de Lisboa indica que foram atribuídas 253 habitações em 2026, no âmbito dos diferentes programas municipais, face a uma média anual de 687 entregas ao longo dos dois mandatos do presidente Carlos Moedas. No programa “De Volta ao Bairro”, destinado a jovens até aos 35 anos, a previsão é disponibilizar 63 casas em 2026, abaixo das 120 inicialmente apontadas para este ano.

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