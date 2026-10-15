Lufthansa espera aprovação “fácil” de compra da TAP em Bruxelas

A Lufthansa espera que a aprovação da compra de 44,9% da TAP, percentagem que pode subir se os 5% destinados aos trabalhadores não forem totalmente subscritos, será “fácil” de aprovar pela Direção-Geral da Concorrência em Bruxelas, até porque a atitude em relação a esta operações se alterou.

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“Nas nossas visitas recentes a Bruxelas, os líderes da Europa compreendem que o mundo mudou muito nos últimos anos, que criar grandes companhias baseadas na Europa é do interesse da Europa“, afirmou o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, numa conferência telefónica com analistas sobre o negócio da TAP, realizada esta quarta-feira.

“Espero que tenhamos um processo mais fácil em Bruxelas, por duas razões. A primeira é que a atitude mudou um pouco em Bruxelas. A segunda é que a sobreposição do grupo com a TAP é muito inferior do que outros potenciais compradores”, apontou o gestor.

Os dados da Lufthansa apontam para uma quota conjunta de 28% das ligações entre Portugal e a Europa, de 29% na América Latina, de 29% nas rotas entre o Sul da Europa e a América do Norte e de 15% nas ligações entre África e a América do Norte. “É uma transação fácil de aprovar”, vaticinou.

“Ninguém em Bruxelas está orgulhoso do processo da ITA“, referiu Carsten Spohr. Entre a pré-notificação e a aprovação pela Comissão Europeia decorreram 16 meses.

“Contamos com a ajuda do Governo português. Isto para eles é muito importante. Portugal está na periferia da Europa, pelo que a conectividade é muito importante”, destacou o CEO. O Executivo tem, de resto, vindo a falar com o comissário europeu dos Transportes, o grego Apostolos Tzitzikostas, sobre a necessidade de haver um processo mais rápido.

O calendário do Governo aponta para a assinatura do contrato com o grupo alemão até ao final do ano e um período de 18 a 24 meses para a aprovação de Bruxelas.

Carsten Spohr não quis comentar que remédios podiam ser aplicados, nomeadamente em cedência de slots, voltando a assinalar que a sobreposição é muito menor do que em outras aquisições no setor, incluindo as já realizadas pela Lufthansa.

A Lufthansa levou a melhor sobre a Air France-KLM e venceu a privatização de 49,9% da TAP (dos quais 5% preferencialmente para os trabalhadores) com uma oferta de 1.201 milhões de euros e o compromisso de investir até 4.000 milhões de euros no reforço da frota da companhia aérea portuguesa, que deverá crescer até 130 aviões após 2035.