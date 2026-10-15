MAI anuncia auditoria a Secretaria do MAI e ao SIRESP

“Estou permanentemente disponível para – nos locais próprios – neste caso o Parlamento – para prestar todos e quaisquer esclarecimentos. E é o que sucederá: prestarei declarações de uma forma transparente e tranquila”. As palavras são de Luís Neves, ministro da Administração Interna (MAI), no final da tomada de posse do novo secretário-geral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o major-general Nuno Miguel Parreira da Silva. Para já, o membro do Governo anunciou que instruiu os serviços para esta semana solicitarem “à IGF uma ampla auditoria à secretaria geral do MAI e ao Siresp”.

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“Esta área tem de ser devidamente auditada e do ponto de vista do que é a legalidade”, vincou.

Ricardo Carrilho, demitido esta segunda-feira do cargo de secretário-geral do Ministério da Administração Interna por Luís Neves, acusou o ministro da tutela de “pressões ilegítimas” e “interferência política asfixiante”. Num artigo de opinião que assinou no Expresso, fala ainda de “caça ao homem” e de “purga política”, tendo declarado ao Público que Luís Neves o pressionou “para cometer ilegalidades”.

As acusações surgem depois de o Ministério da Administração Interna ter divulgado um comunicado a dar conta da “cessação do exercício de funções, em regime de substituição”, de Ricardo Carrilho. A decisão foi enquadrada “na reorganização da Secretaria-Geral, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do Ministério”. Três horas depois, o gabinete de Luís Neves deu conta da nomeação do major-general Nuno Parreira da Silva, comandante da Escola da GNR, para a mesma função.

“Em duas décadas de serviço público de primeira linha, nunca fui alvo de tantas pressões ilegítimas e de uma interferência política tão asfixiante como no período em que exerci as funções de secretário-geral, sob a atual tutela de Luís Neves”, disse Ricardo Carrilho.

Disse ainda que o “ verdadeiro ‘crime’ que ditou a minha sentença política foi justamente propor a extinção da SIRESP SA, uma empresa pública, que se transformou num sorvedouro de dinheiros públicos, e num intermediário burocrático de luxo.” E acrescenta: “A nossa auditoria interna provou que a SIRESP SA recebe do Estado uma indemnização compensatória média de 26 milhões de euros anuais, desde 2021, mas o custo efetivo do funcionamento da rede, não passa dos 14,8 milhões.”

Segundo Ricardo Carrilho, os restantes 11 milhões de euros são “desperdício”, canalizados para “ordenados principescos” na administração, gastos “nunca explicados”, “assessorias de comunicação” e “rendas de escritórios luxuosos no Saldanha”, entre outras alegações. “Provámos, tecnicamente, que a SIRESP SA não executa qualquer atividade operacional relevante — uma vez que toda a operação e manutenção da rede estão subcontratadas a fornecedores privados desde 2022/2023”, acrescenta.

Esta polémica junta-se ao rol de situações envolvendo o ministro Luís Neves, que este verão foi escrutinado pelas ligações a um empreiteiro que prestou serviços para a PJ quando Luís Neves liderava a PJ; pelo aparecimento à guarda desse empreiteiro de material apreendido numa operação de combate ao narcotráfico; e pela utilização de uma viatura apreendida a um traficante de droga.

Ministro da Administração Interna diz que intervenção policial no Porto foi legítima

O ministro da Administração Interna considerou “legítima” a intervenção policial na última madrugada, no Porto, e sublinhou a necessidade de “repor a ordem”, lamentando “qualquer incidente” na sequência da atuação das forças de segurança.

“Quando as ordens são legais e legítimas, devem ser executadas e devem ser executadas de acordo com a necessidade de repor a ordem, com essa necessidade e com essa adequação. E é isto que foi feito”, disse Luís Neves.

O Movimento pela Habitação, que está em protesto no Porto desde sábado, na Praça D. João I, denunciou que durante a madrugada de hoje houve uma intervenção policial que causou ferimentos em 37 dos participantes.

Reconhecendo que o direito à manifestação “é um direito antigo, relevante e democrático”, Luís Neves ressalvou, no entanto, que “há lei e ordem que têm de ser cumpridas”.

“Lastimamos, como sempre, qualquer incidente e qualquer ferido que possa ocorrer no âmbito dessa natureza”, acrescentou, garantindo que o Governo está a acompanhar o tema, mas insistindo, por outro lado, que “a ação da PSP é uma ação estribada na lei e, por isso, legítima”.