Mais de 60 em maratona tecnológica europeia de defesa em Leiria

Mais de 60 participantes, 12 nacionalidades. Três dias para desenvolver soluções para manter drones a navegar quando não há sinal GPS ou como coordenar enxames de veículos aéreos não tripulados. O EUDIS Defence Hackathon 2026, a maratona tecnológica para o setor de defesa europeu, arranca esta quinta-feira em Leiria e termina a 17 de outubro. A incubadora quer ainda trazer para Portugal em março uma edição do BraveTech EU DefTech Forge.

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Depois de dois hackathon em Lisboa, esta é a terceira maratona tecnológica no âmbito do EU Defence Innovation Scheme (EUDIS) a realizar-se em Portugal, mas desta vez tendo como epicentro a Startup Leiria, organizadora do evento.

“Recebemos 75 inscrições entre meados de agosto e esta semana e aceitámos 62 participantes, em 14 equipas e 21 inscrições individuais que formam equipa no arranque, quinta à tarde. Quase metade vem de startups, um quarto são estudantes, e há investigadores e militares. Um terço tem 25 anos ou menos”, adianta Vítor Ferreira, diretor-geral da Startup Leiria, ao ECO/eRadar.

Apesar de dois terços dos participantes serem portugueses, há participantes de 12 nacionalidades, como Ucrânia, França, Suécia, Espanha, Alemanha, Itália, Malta, Bélgica, Polónia e Grécia. “O hackathon está aberto a cidadãos da UE, Noruega e Ucrânia, e decorre em simultâneo em oito países”, detalha o responsável da Startup Leiria.

A maratona de Leiria decorre em simultâneo com a de Itália, Chipre, Suécia, Irlanda, Áustria, Letónia e Noruega que acolhem a edição de outono do programa EUDIS, integrado no Fundo Europeu de Defesa da Comissão Europeia para impulsionar a inovação no setor da defesa até 2030.

Sob o tema global de “Autonomia no Campo de Batalha” os participantes têm de desenvolver soluções que respondam a três desafios. “Dois são comuns às oito edições europeias, navegar sem GPS quando o sinal é bloqueado e coordenar enxames de drones com o mínimo de intervenção humana. O terceiro foi definido em Leiria com a Tekever: plataformas-mãe que lançam, coordenam e recolhem enxames de veículos diferentes, e é o que reuniu mais equipas”, explica Vítor Ferreira.

“Nas propostas aparecem navegação por visão, inteligência artificial a correr no próprio drone, comunicações resistentes a interferências e cadeias de fornecimento só com componentes europeus. Várias equipas apontam aplicações civis, da busca e salvamento aos incêndios”, descreve.

Além de contar com a participação dos três ramos das Forças Armadas portuguesas, as soluções serão avaliadas e terão como mentores empresas como a Tekever, a Indra, a GMV, o CEiiA ou o Altice Labs, entre outras entidades.

“Isto acontece no Mercado Municipal de Leiria, 48 horas seguidas, com as equipas a dormir no local, e os mentores das Forças Armadas sentam-se à mesa com as equipas na sexta-feira. É raro em Portugal uma startup ter um oficial do Exército ou da Marinha a dizer-lhe se aquilo serve ou não”, destaca Vítor Ferreira.

A unicórnio Tekever atribui o “TekeverAutonomyPrize”, no valor de 10 mil euros, e financia os kits de drones com que as equipas trabalham.

“Os vencedores de cada país têm dois meses de mentoria europeia e apresentam-se a representantes dos Estados-Membros, e os melhores a nível europeu vão a um evento tecnológico internacional“, aponta o diretor-geral da Startup Leiria.

No ano passado, a vencedora do primeiro hackathon em Lisboa, a RAID, viu a sua solução — um sistema de deteção de alvos aéreos de baixo custo, baseado num conceito distribuído — ser reconhecida como a segunda melhor das equipas de oito países participantes na competição europeia, que reuniu os vencedores dos oito hackathons que se realizaram em vários países europeus (Itália, Alemanha, Espanha, Holanda, Roménia, República Checa, Polónia e Portugal), num total de 471 participantes e 129 inovações

Acelerador de defesa arranca ainda em outubro

Depois do hackathon arranca a segunda edição do “Defense Accelerator”. Coorganizado com o Epsa (antigo FI Group), o programa de aceleração abre candidaturas na semana de 26 de outubro, decorrendo de janeiro a abril de 2027, com o objetivo de acolher 15 a 18 startups e PME e ajudá-las “a preparar a entrada nas cadeias de valor da Defesa”.

Leiria já faz o corpo dos robôs. Moldes, plásticos, metalomecânica, tudo a menos de 100 quilómetros. O que faltava era o cérebro, a inteligência artificial, a perceção, o controlo, e a ligação a quem compra em defesa. O hackathon, o acelerador e o parque de ciência que estamos a montar junto à futura estação da alta velocidade, com foco em robótica e IA física, são peças da mesma coisa. Vítor Ferreira Diretor-geral da Startup Leiria

“As equipas do hackathon podem ser as primeiras candidatas naturais. Depois, queremos mais… Queremos transformar o país num polo de engenharia avançada em dual-use. Inclusive vamos organizar a conferência da EBN (European Business Network), com o IPN, em junho de 2027 e o tema será o dual-use”, adianta o responsável da Startup Leiria.

Este é mais um passo no caminho que a Startup Leiria está a construir para consolidar a região centro como um cluster de defesa. “Leiria já faz o corpo dos robôs. Moldes, plásticos, metalomecânica, tudo a menos de 100 quilómetros. O que faltava era o cérebro, a inteligência artificial, a perceção, o controlo, e a ligação a quem compra em defesa. O hackathon, o acelerador e o parque de ciência que estamos a montar junto à futura estação da alta velocidade, com foco em robótica e IA física, são peças da mesma coisa”, refere Vítor Ferreira.

“A Startup Leiria faz a ponte entre as startups, a indústria da região, as universidades e as Forças Armadas, que de outra forma não se encontravam. Agora estamos a fazer um esforço concertado com a Nerlei, Cefamol, Apip, centimfe, CIMRL para mobilizar as empresas mais tradicionais da região a serem peças deste puzzle, fabricando produto, partes, componentes, etc.”, refere ainda.

Trazer “BraveTech EU DefTech Forge” para Portugal

A incubadora da região centro está ainda a trabalhar para trazer para Portugal uma edição do Brave Tech do EUDefTech Forge, tendo apresentado uma candidatura conjunta com a Productized, entidade que organizou os dois primeiros hackathons da EUDIS em Portugal.

Para Leiria o que importa é ficar no mapa dos sítios onde se fazem estas coisas na Europa. Neste caso, ganhar com Troia [onde se realiza o REPMUS da Marinha Portuguesa] como background, seria uma afirmação de Portugal como um ator no contexto da inovação em dual-use (centrada no mar, nos drones, em tecnologia de ponta). Vítor Ferreira Diretor-geral da Startup Leiria

O programa europeu, com cinco dias de duração, visa acelerar o desenvolvimento de soluções de defesa e de duplo uso com um nível de maturidade tecnológica igual ou superior a TRL 4, desde a fase de protótipo até à validação operacional, juntando em ambiente operacional startups e scaleups com militares e representantes da indústria. França e Estónia foram os dois primeiros países a receber um BraveTech, estando previsto um segundo em novembro na Alemanha e Roménia.

Em março de 2027 está previsto um terceiro e é a este que a Startup Leiria e a Productized querem que se realize em Portugal, trazendo 15 a 20 equipas europeias e ucranianas. “A ideia é levar as equipas para um ambiente militar real, com testes no terreno, e o resultado sai nas próximas semanas”, diz Vítor Ferreira.

“Para Leiria o que importa é ficar no mapa dos sítios onde se fazem estas coisas na Europa. Neste caso, ganhar com Troia [onde se realiza o REPMUS da Marinha Portuguesa] como background, seria uma afirmação de Portugal como um ator no contexto da inovação em dual-use (centrada no mar, nos drones, em tecnologia de ponta)”, aponta.