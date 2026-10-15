MetLife financia abertura de agências próprias aos seus agentes exclusivos em Portugal

A MetLife vai apoiar financeiramente os gestores das suas equipas de agentes exclusivos em Portugal para a abertura de agências próprias. A iniciativa arranca em Lisboa, com a inauguração de novos espaços na sede da seguradora, na Avenida da Liberdade, que vão funcionar como agência local e incubadora do projeto.

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O modelo inclui, além do apoio financeiro à abertura de novas lojas, acompanhamento em matéria de formação, tecnologia e criação de marca. A iniciativa será alargada gradualmente ao resto do país.

Segundo o diretor-geral da MetLife Iberia, Ricardo Sanchez Pato, o modelo visa acelerar o crescimento da seguradora no mercado nacional e aproximar a marca dos clientes através do fortalecimento da rede de distribuição direta.

Já Ana Araújo, diretora de Agências em Portugal, aponta que a medida dá aos gestores de equipas maior flexibilidade operacional para gerirem os seus negócios. “O novo modelo reflete a ambição da MetLife de crescer em Portugal e de continuar a investir em quem constrói, todos os dias, a relação com os clientes”, sublinha.

Fundada em 1868, nos Estados Unidos, a seguradora opera em mais de 40 países nos ramos Vida, saúde e acidentes pessoais. Conta atualmente com cerca de 200 agentes exclusivos em território nacional.