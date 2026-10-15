Ministra apela a que “não se estrague” nova Prestação Social Única

A ministra do Trabalho garantiu esta quinta-feira que a autorização dada pelo Parlamento foi integralmente cumprida pelo Governo na definição das regras da nova Prestação Social Única (PSU). No debate parlamentar em torno da apreciação pedida pelo Livre, PCP e Bloco de Esquerda, Maria do Rosário Palma Ramalho apelou, assim, a que “não se estrague” o trabalho feito e deixou um recado: qualquer “alteração substancial” será um quebra do compromisso firmado com o PS.

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“Saúdo o Livre, o PCP e o Bloco de Esquerda por trazerem a debate este tema, dando ao Governo a oportunidade de demonstrar como o regime da PSU pode transformar para melhor a proteção social dos mais frágeis em Portugal. Mas advirto, desde já, que o decreto-lei em apreciação respeita integralmente a lei de autorização e, portanto, o compromisso que foi subscrito entre as bancadas parlamentares do PSD, CDS e PS”, começou por sublinhar a ministra da tutela.

“Portanto, qualquer alteração substancial a este diploma que venha a ser aprovada na especialidade constitui quebra desse compromisso“, deixou claro Palma Ramalho.

A criação da Prestação Social Única foi uma das medidas que o Governo teve de cumprir, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Numa primeira fase, os sinais indicavam que o parceiro preferencial seria o Chega, mas, perante as exigências desse partido, a AD acabou por procurar um acordo alternativo com o PS, que permitiu avançar com esta concentração de 13 apoios sociais numa única prestação.

Na visão dos socialistas — referida ainda no debate desta quinta-feira pelo deputado Miguel Cabrita –, este acordo permitiu mitigar algumas das “questões particularmente danosas” que o Governo tinha colocado em cima da mesa, como a criação de um canal de denúncias. Mas não afastou todas as preocupações.

“Estamos agora em condições de melhorar o diploma“, salientou, por isso, Miguel Cabrita, apesar do aviso deixado, logo no arranque do debate, pela ministra do Trabalho. “O PS não deixará de apresentar propostas“, assegurou o deputado.

Na intervenção que encerrou a sessão plenária, Palma Ramalho fez questão de repetir que as regras que o Governo definiu cumprem “ponto por ponto” a autorização dada pelo Parlamento e o acordo com os socialistas. “A PSU é a mudança que o país precisa“, defendeu.

Críticas à esquerda… e também à direita

Ao longo do debate, a ministra do Trabalho assinalou também que, globalmente, esta medida é mais favorável para os beneficiários e argumentou que o “trabalho tem de compensar”, pelo que este novo regime corrige o cenário atual em quem está inatividade consegue, por vezes, mais rendimentos (através de apoio) do que se escolhesse trabalhar. “Não estraguemos agora o que conseguimos fazer ainda há pouco“, instou ainda Palma Ramalho.

Já da parte dos partidos que pediram a apreciação parlamentar deste decreto-lei, Isabel Mendes Lopes, do Livre, criticou o “valor insuficiente da PSU” (é o equivalente a 50% do Indexante dos Apoios Sociais, ou seja, cerca de 269 euros) e o facto de se exigir aos beneficiários a prestação de trabalho social, que, como está, corre o risco de ser trabalho não remunerado.

Da parte do PCP, Paula Santos também atacou o valor da PSU e a exigência social, mas também atirou que esta medida “constitui mais um passo do Governo no ataque à proteção social“.

Já o bloquista Fabian Figueiredo usou o adjetivo “cruel” para descrever esta medida, apelando a que o Parlamento altere profundamente a Prestação Social Única.

À direita, também se ouviram críticas. Da parte da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro quis saber (sem resposta) quantos serão os beneficiários prejudicados pela alteração dos apoios sociais e como se garante que o trabalho social não será trabalho não remunerado, enquanto, do Chega, Cristina Rodrigues aproveitou para reforçar uma mensagem comum do partido, dizendo que se perdeu uma oportunidade de combater a subsidiodependência.

Só o CDS-PP e o PSD saíram em defesa da Prestação Social Única como está, sendo que, apesar de já estar aprovada e regulamentada, só chegará ao terreno no último dia deste ano, conforme já escreveu o ECO. Até lá, serão adaptados os sistemas da Segurança Social e, possivelmente, as regras da medida, considerando a apreciação parlamentar agora em curso.