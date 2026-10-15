Musk diz que decisão de limitar Starlink na Ucrânia pertence à Administração Trump

O dono da SpaceX, Elon Musk, atribuiu ao Governo norte-americano a responsabilidade pelas restrições de velocidade impostas ao sistema de comunicações por satélite utilizado pelas forças ucranianas, afirmando que os limites de utilização da Starshield — serviços Starlink de nível militar — não dependem diretamente da empresa, mas sim da Administração Trump.

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“Os sistemas Starshield são propriedade do governo dos EUA e são controlados por este. Quaisquer limites de velocidade ou de utilização são decididos pelos militares dos EUA e, em última análise, pelo Presidente dos Estados Unidos“, referiu Elon Musk na rede social X.

Musk acrescentou que “o Starlink é um serviço comercial que pertence à SpaceX”, sendo controlado pela mesma, mas frisou que a sua utilização “está limitada a atividades civis ou defensivas e não pode ser usada para ações militares ofensivas”, uma vez que “fazê-lo seria inadequado para uma empresa comercial”.

A mensagem não confirma diretamente que Washington tenha ordenado as restrições reportadas por Kiev, mas Musk deixa claro que a decisão sobre a utilização da Starshield cabe às autoridades norte-americanas, e não à SpaceX, numa altura em que Donald Trump tem criticado o seu homólogo ucraniano, afirmando que é “hora da Ucrânia ter um novo presidente” para acabar a guerra.

Na quarta-feira, Mykhailo Fedorov, antigo ministro da Defesa da Ucrânia, afirmou que a conectividade Starlink estava a ser parcialmente restabelecida para velocidades até 160 quilómetros por hora. “Remover completamente o limite de velocidade do Starshield é agora crítico para a defesa da Ucrânia. Esperamos continuar a contar com o seu apoio”, sublinhou Fedorov numa publicação no X.

As restrições reportadas pelas forças ucranianas tinham provocado interrupções de ligação durante voos de drones, obrigando unidades ucranianas a cancelar missões. Algumas unidades militares relataram perdas de conectividade durante 10 a 20 segundos, mesmo quando os aparelhos voavam a velocidades entre 110 e 120 quilómetros por hora.

Volodymyr Zelensky mostrou-se frustrado com “muitas surpresas diferentes com as quais não se deve contar quando se tem uma verdadeira parceria”, referindo-se à falta de partilha de informação por parte dos Estados Unidos.

Esta quinta-feira durante a tarde, a ligação dos terminais da Starlink utilizados pelo Exército ucraniano foi restabelecida e continua operacional, indicou uma fonte do Ministério da Defesa aos órgãos de comunicação ucranianos Kyiv Independent e Ukrainska Pravda.

Porém, a fonte não esclareceu se os terminais da tecnologia de satélite da empresa SpaceX, propriedade do magnata norte-americano, voltaram a funcionar sem a limitação de velocidade de 160 quilómetros por hora, que entrou em vigor na madrugada de quarta-feira.

Zelensky pede que NATO não interrompa envio de armas

O Presidente ucraniano pediu esta quinta-feira aos aliados da NATO que não interrompam o fornecimento de armamento, após as restrições impostas pelos Estados Unidos à Starlink, sistema fundamental para comunicações militares, que levaram à suspensão de algumas missões.

“Nos últimos dias, ocorreram várias vagas de ataques [com mísseis] balísticos e, de facto, há também ataques aéreos maciços no nosso espaço aéreo. Desde ontem (quarta-feira) de manhã, os russos lançaram quase mil drones”, descreveu Volodymyr Zelensky, após reunir-se em Bruxelas com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Zelensky salientou que este tipo de ofensiva, “no contexto das restrições às operações da Starlink na Ucrânia”, representa um “grande desafio”, tornando-se fundamental que os países da Aliança Atlântica continuem a colaborar com as forças ucranianas.

“Isto é especialmente verdade no que diz respeito aos intercetores balísticos e às munições para os [caças] F-16”, afirmou o Presidente ucraniano, que debateu estas e outras questões com Rutte, a quem agradeceu o apoio.

No contexto da troca de acusações, nos últimos dias, sobre o “cessar-fogo energético” proposto pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Kiev e Moscovo se acusaram mutuamente de violar desde o início, Zelensky voltou a lamentar a posição russa.