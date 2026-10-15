NATO convoca reunião de crise após ataques com drones a navios no Mar Negro

A NATO vai reunir o Conselho do Atlântico Norte para discutir a resposta a uma série de ataques com drones contra navios comerciais no Mar Negro, numa altura em que mais dois navios-tanque químicos foram atingidos perto das águas territoriais da Roménia.

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“O secretário-geral expressou a solidariedade da Aliança e haverá uma reunião do Conselho do Atlântico Norte na qual será discutida toda a situação no Mar Negro”, afirmou o presidente romeno, Nicusor Dan, ao Politico, à margem da cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas.

“É evidente que todos os ataques híbridos procuram diminuir o nosso apoio à Ucrânia. Vamos continuar a apoiar”, vincou o responsável. O chefe de Estado da Roménia considerou o agravamento dos ataques como “inaceitável e devem parar”, frisando ainda que “estão em causa vidas, comércio global e infraestruturas críticas”, numa publicação nas redes sociais.

O presidente romeno reuniu-se com o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, e com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, para discutir os incidentes. Dan considera que os ataques fazem parte de uma estratégia de pressão sobre os países que apoiam Kiev, mas alertou que ainda é cedo para atribuir com segurança os ataques à Rússia

Mark Rutte sublinhou, também através da rede social X, que “a NATO continuará a trabalhar em estreita colaboração” com os Estados-membros da aliança militar no Mar Negro, acrescentando que ajustará a “postura de dissuasão e defesa conforme necessário”.

Os dois navios foram atingidos por drones aéreos nas últimas 24 horas, segundo o presidente romeno. Os incidentes ocorreram num momento de crescente preocupação com a segurança da navegação comercial na região.

De acordo com a Reuters, dois navios-tanque de transporte de produtos químicos incendiaram-se durante a noite em águas territoriais romenas. As autoridades procuram sete tripulantes desaparecidos da primeira embarcação, enquanto os ocupantes do segundo navio estavam em segurança. Contudo, não estabeleceram conclusivamente uma ligação entre os incêndios e os drones russos que entraram no espaço aéreo do país.

Os incidentes seguem-se a outros ataques contra navios de carga junto às costas da Roménia e da Bulgária, dois países membros da NATO. A sucessão de ocorrências está a aumentar a preocupação com os riscos para a navegação comercial no Mar Negro.

Na semana passada, o primeiro-ministro da Bulgária — país que faz fronteira com a Roménia — anunciou que dois navios comerciais foram atingidos por drones na Zona Económica Exclusiva do país, atacados por vários drones a cerca de 128 quilómetros da costa búlgara, no Mar Negro.

(Notícia atualizada às 16h37 com mais informação)