Navigator lança programa de apoio ao investimento produtivo até 84 milhões

A Navigator lançou um programa de apoio ao investimento produtivo dirigido a 124 parceiros da empresa, incluindo fornecedores de madeira, prestadores de serviços florestais e empresas de transporte. Desenvolvido no âmbito do Portugal 2030 em articulação com o COMPETE 2030, prevê acesso até 84 milhões de euros para investir em maquinaria, tecnologia, digitalização e novos processos.

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“A The Navigator Company, em parceria com a AGROGES, lança a Rede de Fornecedores Inovadores (RFI), um programa desenvolvido no âmbito do Portugal 2030 e em articulação com o COMPETE 2030, que visa reforçar a competitividade e a capacidade de investimento da fileira florestal”, explica a empresa em comunicado.

O programa é exclusivo para 124 parceiros do Clube Produtores Florestais Navigator, incluindo fornecedores de madeira, prestadores de serviços florestais e empresas de transporte, dando acesso a incentivos até 50% do investimento elegível em maquinaria, tecnologia, digitalização e novos processos.

A papeleira explica que, com esta iniciativa, quer “acelerar de forma estratégica a modernização do tecido empresarial da fileira florestal, reforçando a capacidade produtiva das empresas, promovendo ganhos de eficiência e aumentando a competitividade da cadeia nacional de abastecimento”.

Uma das primeiras oportunidades disponibilizadas através da RFI será o SI Inovação Produtiva, que apoiará projetos capazes de introduzir produtos, serviços ou processos novos ou significativamente melhorados, incentivando a incorporação de inovação e soluções tecnológicas nas operações das empresas. Mais do que apoiar a simples substituição de equipamentos, os projetos deverão representar uma evolução efetiva face à situação atual da empresa, através da introdução de produtos, serviços ou processos novos ou significativamente melhorados.

No âmbito do SI Inovação Produtiva, está prevista uma taxa base de apoio de 40% para micro e pequenas empresas e de 30% para médias empresas. “À taxa base aplicável poderá acrescer uma majoração de 10 pontos percentuais associada ao reforço da relação da empresa candidata com a Navigator e, em determinadas sub-regiões, uma majoração territorial adicional de 10 pontos percentuais, sempre dentro dos limites máximos de auxílio aplicáveis”, detalha o comunicado

Criámos condições concretas para que os nossos parceiros invistam, cresçam e incorporem novas tecnologias nas suas operações. Estamos perante uma das mais relevantes oportunidades de apoio ao investimento em equipamento produtivo no setor florestal em Portugal com o objetivo de reforçar a capacidade das empresas portuguesas e reduzir a dependência de importações. Paulo Santos Clube Produtores Florestais Navigator

“Criámos condições concretas para que os nossos parceiros invistam, cresçam e incorporem novas tecnologias nas suas operações. Estamos perante uma das mais relevantes oportunidades de apoio ao investimento em equipamento produtivo no setor florestal em Portugal com o objetivo de reforçar a capacidade das empresas portuguesas e reduzir a dependência de importações”, afirma Paulo Santos, do Clube Produtores Florestais Navigator, citada no mesmo documento.

Alexandra Vilela, presidente do Compete 2030, realça que “através da capacidade de mobilização das empresas nucleares, pretendemos dinamizar e qualificar as redes de fornecedores nacionais, estimular a inovação e criar novas oportunidades para as PME, contribuindo para a geração de maior valor acrescentado em Portugal, o aumento das exportações e a redução da dependência de importações”.

A avaliação das candidaturas irá valorizar o impacto efetivo do investimento na atividade da empresa, nomeadamente ao nível da inovação, capacidade operacional, produtividade e eficiência, bem como o seu contributo para o fortalecimento da cadeia de valor, acrescenta a Navigator.

A papeleira refere ainda que a Rede de Fornecedores Inovadores integra-se na estratégia do Clube Produtores Florestais Navigator de apoio aos agentes da fileira, apresentando um pacote integral de apoio à modernização. Neste pacote, explica, os parceiros poderão apresentar a sua candidatura ao programa de apoio, via AGROGES, terão condições bonificadas de financiamento, para a verba restante, junto do parceiro financeiro, o Crédito Agrícola e poderão obter condições diferenciadas na sua apólice de seguro Máquinas Casco, ao abrigo da parceria com a Empremédia.