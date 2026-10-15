Nos testa piloto para manter comunicações seguras em alto-mar

A Nos testou uma solução que combina redes móveis 5G e comunicações por satélite para garantir a monitorização de mercadorias durante o transporte marítimo, mesmo em zonas sem cobertura terrestre.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Ao combinarmos a nossa rede móvel 5G com conectividade por satélite, conseguimos estender o alcance da nossa infraestrutura para além das zonas com cobertura terrestre e reforçar a resiliência das comunicações. Este projeto demonstra, de forma concreta, como a integração destas duas tecnologias pode responder a necessidades reais de diferentes setores, seja ele o de transporte de mercadorias sensíveis ou de missão crítica”, sublinha Jorge Graça, CTO da Nos, citado em comunicado.

O projeto-piloto, desenvolvido com a empresa portuguesa CapTemp e com a constelação Fossa Satellite da espanhola Fossa Systems, permite acompanhar parâmetros como a temperatura e a humidade de contentores refrigerados através de uma ligação que alterna automaticamente entre as duas tecnologias.

A solução pretende responder a um problema da logística marítima, sobretudo no transporte de produtos farmacêuticos e outras mercadorias sensíveis à temperatura: a falta de conectividade em alto-mar pode impedir o acompanhamento contínuo das condições de conservação e atrasar a deteção de falhas na cadeia de frio.

Os dispositivos da CapTemp enviam os dados para uma plataforma central, onde são armazenados e analisados. A tecnologia permite identificar desvios aos parâmetros definidos, acompanhar a evolução das condições de transporte e manter um histórico de cada viagem para efeitos de rastreabilidade e auditoria.

O teste decorreu durante uma viagem marítima entre Lisboa e o Funchal, a bordo de um navio da portuguesa de transporte marítimo GS Lines. Nas zonas costeiras e portuárias, os dispositivos de monitorização utilizaram a rede 5G da NOS. Quando o navio entrou em alto-mar e perdeu cobertura terrestre, o sistema passou automaticamente para a rede de nanossatélites da Fossa Satellite.

“Este projeto comprova que a nossa constelação de satélites pode complementar de forma integrada as redes terrestres 5G, permitindo a monitorização contínua e fiável de ativos críticos, mesmo nas localizações mais remotas. Para além da conquista tecnológica, representa um importante marco comercial para a Fossa. Demonstra a maturidade e o valor prático da nossa tecnologia na resposta a desafios operacionais concretos, abrindo caminho a implementações em larga escala nos setores da logística marítima, monitorização da cadeia de frio e outras indústrias que necessitam de conectividade verdadeiramente global”, refere Julián Fernández, CEO da Fossa, mencionado na mesma nota de imprensa.

O projeto foi desenvolvido no âmbito da TestBed 5G da Nos, uma plataforma de experimentação tecnológica que permite testar aplicações de conectividade em contextos reais.