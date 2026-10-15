Artes

Nova sede dos Museus e Monumentos só estará pronta em 2030

 Lina Santos,

As obras de reabilitação do Palácio Burnay, em Lisboa, começam este ano, aprovou o Conselho de Ministros. Encargos plurianuais da nova sede dos Museus e Monumentos mantêm-se nos 15,7 milhões de euros.

O Conselho de Ministros autorizou a empresa pública Museus e Monumentos a “proceder à recalendarização dos encargos plurianuais referentes ao projeto de investimento para reabilitação do Palácio Burnay e respetivos jardins”. O valor da obra, um dos maiores investimentos previstos no Orçamento do Estado de 2027, mantém-se nos 15,7 milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Interior do Palácio Burnay, em Lisboa

Desde 2024 que estão previstas obras no edifício cor de rosa da Rua da Junqueira, em Lisboa, visivelmente degradado e sem uso desde que a Universidade de Lisboa transferiu o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) para o campus da Ajuda.

Uma resolução do Conselho de Ministro de 22 de janeiro de 2024 previa que a Museus e Monumentos, E. P. E. assumisse “encargos plurianuais relativos ao projeto de investimento para reabilitação do Palácio Burnay e respetivos jardins, até ao montante máximo de 15.763.900 euros”, mas a obra ficou parada.

“A execução do referido projeto veio, entretanto, a revelar constrangimentos técnicos e operacionais relevantes, associados ao estado de conservação do imóvel, à inexistência inicial de condições de segurança e infraestruturas básicas, bem como à necessidade de reformulação do diagnóstico técnico preliminar, circunstâncias que determinaram um ajustamento da calendarização inicialmente prevista”, lê-se agora na resolução do conselho de ministros publicada esta quinta-feira.

Palácio Burnay, em Lisboa

A nova distribuição plurianual determina que os encargos se distribuem até 2030 e não 2027 como anteriormente:

  • 2026 – 2 870 000 euros
  • 2027 – 6 311 200 euros
  • 2028 – 3 197 500 euros
  • 2029 – 2 538 900 euros
  • 2030 – 846 300 euros

Em lugar de quatro anos inicialmente previstos, a reabilitação do edifício, património classificado, durará cinco.

O palácio reabilitado servirá de sede à própria Museus e Monumentos, atualmente instalada no Palácio da Ajuda.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já!
Últimas ECO
Populares
Para si
Media
Google Search cai 40% num ano como fonte de tráfego

Entre janeiro e julho de 2026, os publishers registaram uma média mensal de 31,1 mil milhões de pageviews, refletindo uma ligeira quebra face aos cerca de 32 mil milhões de 2025.

+ M,

Guerra na Europa
Ucrânia vai retomar ataques contra refinarias russas

Volodymyr Zelensky anunciou que Moscovo realizou pelo menos uma centena de ataques contra infraestruturas ucranianas, nos últimos dias, levando Kiev a retomar ofensivas contra refinarias russas.

Lusa,

Privatização da TAP
Maioria das sinergias da privatização são na TAP

Grupo alemão revela que foi negociado um mecanismo para que o grupo alemão receba até 75% dos dividendos da companhia aérea portuguesa.

André Veríssimo,