Nova sede dos Museus e Monumentos só estará pronta em 2030

As obras de reabilitação do Palácio Burnay, em Lisboa, começam este ano, aprovou o Conselho de Ministros. Encargos plurianuais da nova sede dos Museus e Monumentos mantêm-se nos 15,7 milhões de euros.

O Conselho de Ministros autorizou a empresa pública Museus e Monumentos a “proceder à recalendarização dos encargos plurianuais referentes ao projeto de investimento para reabilitação do Palácio Burnay e respetivos jardins”. O valor da obra, um dos maiores investimentos previstos no Orçamento do Estado de 2027, mantém-se nos 15,7 milhões de euros.

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Desde 2024 que estão previstas obras no edifício cor de rosa da Rua da Junqueira, em Lisboa, visivelmente degradado e sem uso desde que a Universidade de Lisboa transferiu o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) para o campus da Ajuda.

Uma resolução do Conselho de Ministro de 22 de janeiro de 2024 previa que a Museus e Monumentos, E. P. E. assumisse “encargos plurianuais relativos ao projeto de investimento para reabilitação do Palácio Burnay e respetivos jardins, até ao montante máximo de 15.763.900 euros”, mas a obra ficou parada.

“A execução do referido projeto veio, entretanto, a revelar constrangimentos técnicos e operacionais relevantes, associados ao estado de conservação do imóvel, à inexistência inicial de condições de segurança e infraestruturas básicas, bem como à necessidade de reformulação do diagnóstico técnico preliminar, circunstâncias que determinaram um ajustamento da calendarização inicialmente prevista”, lê-se agora na resolução do conselho de ministros publicada esta quinta-feira.

A nova distribuição plurianual determina que os encargos se distribuem até 2030 e não 2027 como anteriormente:

2026 – 2 870 000 euros

2 870 000 euros 2027 – 6 311 200 euros

2028 – 3 197 500 euros

– 3 197 500 euros 2029 – 2 538 900 euros

2030 – 846 300 euros

Em lugar de quatro anos inicialmente previstos, a reabilitação do edifício, património classificado, durará cinco.

O palácio reabilitado servirá de sede à própria Museus e Monumentos, atualmente instalada no Palácio da Ajuda.