Os CTT mudaram. E transformaram uma das maiores redes de proximidade do país numa plataforma de serviços

As origens dos CTT remontam a 1522, quando D. Manuel I instituiu o ofício de Correio-Mor. Cinco séculos depois, a rede CTT conta com mais de 2.300 pontos de contacto em todo o país e continua a evoluir para acompanhar as novas necessidades dos consumidores e a transformação dos seus hábitos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Mais do que uma rede postal, os CTT são hoje uma plataforma multisserviços de proximidade, que acompanha os clientes em diferentes momentos do seu dia a dia.

As Lojas e Pontos CTT evoluíram para centros de serviços de proximidade onde os clientes podem resolver diferentes necessidades num único ponto de contacto.

Esta evolução traduz-se num modelo de one stop shop, que concentra, numa só rede e num único lugar, diferentes soluções e serviços, tornando a experiência mais simples, conveniente e próxima.

Gere o seu dinheiro

Ao longo da sua história, os CTT têm desempenhado um papel relevante na poupança das famílias portuguesas, nomeadamente através da distribuição de produtos de dívida pública emitidos pelo IGCP. Enquanto parceiro de referência do Estado português nesta área há mais de 60 anos, os CTT disponibilizam através da sua rede soluções de poupança, como os Certificados de Aforro e os Certificados do Tesouro.

No segundo trimestre de 2026, a colocação média mensal de dívida pública através da rede CTT atingiu 547 milhões de euros, um crescimento de 40% face ao período homólogo e 60% acima da média de 2024.

A esta experiência na área da poupança junta-se hoje a oferta do Banco CTT, reforçando o papel dos CTT como canal privilegiado de acesso a soluções de poupança e serviços financeiros para as famílias portuguesas.

Seja para gerir as despesas do dia a dia, colocar dinheiro de parte ou preparar um objetivo futuro, o Banco CTT disponibiliza diferentes soluções financeiras, incluindo contas à ordem, poupança, depósitos a prazo, investimento e crédito, permitindo aos clientes tratar de diferentes necessidades financeiras num só lugar.

No segundo trimestre de 2026, o Banco CTT contava com cerca de 699 mil contas à ordem, mais de 4,6 mil milhões de euros em depósitos de clientes e cerca de 8,4 mil milhões de euros em volumes totais de negócio. Conheça todas as soluções aqui.

Proteger o que é importante

Cuidar do futuro também passa por estar preparado para imprevistos. É nesse sentido que os CTT disponibilizam soluções na área da saúde e dos seguros, permitindo aos clientes encontrar diversas formas de proteção através da mesma rede.

Planos de saúde

Os planos de saúde comercializados através da rede CTT já abrangem 55,8 mil beneficiários, mais do dobro dos registados em 2024.

A partir de 6,90€ por mês, o plano de saúde CTT pode ser alargado a mais cinco pessoas, com um custo adicional de 5,25€ por pessoa. Não tem limite de idade, exclusões ou período de carência, permitindo o acesso a uma rede de cuidados de saúde em condições acessíveis.

Oferta de seguros

A oferta dos CTT estende-se também a diferentes áreas de proteção, com soluções de seguros automóvel, acidentes pessoais, saúde, animais de companhia, proteção familiar e proteção empresarial. Desta forma, a rede CTT acompanha diferentes necessidades de proteção, desde a vida pessoal e familiar até à atividade profissional e empresarial.

Conheça todas as soluções de seguros aqui.

Um parceiro para o crescimento das PME

Os CTT são também um parceiro para as empresas, disponibilizando uma oferta integrada de serviços que acompanha diferentes necessidades ao longo da atividade das PME.

Para além das soluções de correio, expresso e logística, os CTT contam com serviços de comunicação, como direct mail, Correio Não Endereçado (CNE), Geocontacto e sampling, bem como serviços de pagamentos, seguros e proteção, soluções financeiras e ferramentas de apoio ao negócio, que contribuem para simplificar operações e responder aos desafios do dia a dia empresarial.

No segundo trimestre de 2026, as receitas associadas às áreas de Soluções Empresariais e Pagamentos cresceram 7,8%, evidenciando a importância crescente destas áreas na oferta dos CTT para o tecido empresarial português.

Desta forma, os CTT posicionam-se como um parceiro de proximidade para as PME, com soluções que vão além da entrega e logística e acompanham diferentes necessidades do negócio.

Uma experiência integrada entre lojas e canais digitais

A evolução e a transformação da rede CTT não acontecem apenas no espaço físico. À medida que os hábitos dos consumidores evoluem, os CTT têm também reforçado os seus canais digitais, procurando combinar a proximidade das lojas com a conveniência das plataformas online.

A App CTT registou cerca de 400 mil downloads apenas no primeiro semestre de 2026, sinal de uma utilização crescente dos canais digitais.

A estratégia passa, assim, por não colocar o físico e o digital em oposição. Pelo contrário, a combinação dos dois permite que cada cliente escolha a forma mais conveniente de interagir com os CTT, seja através de uma loja, seja através do telemóvel.

É uma mudança particularmente relevante numa altura em que os consumidores esperam poder iniciar uma operação num canal e concluí-la noutro, sem perder informação ou conveniência pelo caminho.

Uma rede em transformação

A diversificação da oferta exigiu igualmente uma transformação profunda das equipas. Entre 2025 e 2026, os CTT realizaram mais de 7.700 ações de formação, totalizando mais de 55 mil horas de formação, preparando os colaboradores para responder a áreas tão distintas como seguros, poupança, produtos financeiros e venda consultiva.

Hoje, os CTT são muito mais do que uma rede postal. A transformação da rede tem sido acompanhada pela transformação das suas pessoas, permitindo responder a novas necessidades sem perder a proximidade que caracteriza a marca.

Ao longo de mais de cinco séculos, os CTT construíram uma relação de proximidade e confiança com os portugueses. É sobre essa base que a rede continua a evoluir: aproximando novos serviços, novas competências e novas formas de responder às necessidades do dia a dia, mantendo a proximidade no centro da sua relação com as pessoas.