Pedro Duarte diz que polícia foi “forçada” a intervir para travar protestos pela habitação no Porto

Em reação à denúncia do Movimento pela Habitação de uma intervenção policial durante a madrugada que causou ferimentos em 37 dos participantes nos protestos que estão a acontecer desde sábado na Praça D. João I, o presidente da Câmara argumentou que “a polícia foi forçada a fazê-lo”.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Uma coisa é o direito à manifestação e ao protesto. Outra distinta é o desrespeito e o incumprimento ostensivo da lei. Quando isso sucede, é dever e responsabilidade das autoridades zelar pelo respeito da lei e pela liberdade de todos”, referiu o autarca portuense, em conferência de imprensa.

Pedro Duarte “[lamenta] profundamente que a polícia se tenha visto forçada a intervir daquela forma”. “Nenhum portuense se revê naquelas imagens, mas é claro que a polícia foi forçada a fazê-lo”, insistiu, denunciando a “atitude provocatória” dos manifestantes e garantindo que a atuação policial foi “um último recurso depois de dias e horas de tentativas para resolver aquilo de forma diferente”.

Nenhum portuense se revê naquelas imagens, mas é claro que a polícia foi forçada a fazê-lo. (…) Foi um último recurso depois de dias e horas de tentativas para resolver aquilo de forma diferente. Pedro Duarte Presidente da Câmara do Porto

Dizendo “confiar” nas autoridades policiais, o autarca descreveu ainda que “havia alguém naquela manifestação a zelar pelo cumprimento da lei, e quem, de forma ostensiva e declarada, estivesse a incumprir a lei e a cometer ilegalidades”. “Temos regras para o direito à manifestação a benefício de todos, da cidade em geral”, completou.

Mais de 30 manifestantes pelo direito à habitação que estavam a pernoitar na Praça D. João I, no centro do Porto, ficaram feridos esta madrugada no decurso de uma intervenção das forças de segurança destacadas para o local. Os manifestantes dizem ter sido alvo de “violência extrema e desproporcional”, sublinhando tratar-se de “um movimento ativista pacífico”.

Em comunicado, o Movimento pela Habitação aponta para, pelo menos, “37 feridos, dois em estado grave”, denunciando “o uso de força extrema, desproporcional e injustificada durante a intervenção policial na acampada, que se manteve, desde o primeiro momento, pacífica, sem nunca incitar à violência”.

“A violência exercida contra pessoas que se manifestavam pacificamente é inaceitável e exige o imediato apuramento dos factos e a responsabilização dos envolvidos“, acrescentou este movimento na mesma nota enviada às redações.

Na quarta-feira, à margem da conferência Fábrica 2030, organizada pelo ECO na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto, Pedro Duarte tinha afirmado que a autarquia respeita manifestações como as que estão decorrer na Praça D. João I pelo direito à habitação, desde que cumpram regras. Mas garantiu que o local onde os manifestantes montaram tendas não se vai tornar num “parque de campismo”.

Já esta manhã, em conferência de imprensa nos Paços do Concelho, Pedro Duarte ressalvou que “o Porto orgulha se de ser uma cidade da liberdade e onde o direto ao protesto e à manifestação é inegociável e intocável”, reconhecendo que “a causa é legitima e justa”.

“A crise da habitação é uma realidade em todos o país e também no Porto. Sabemos que há preços que tornam difícil o acesso à habitação. Mas o Porto é, de longe, o município que mais respostas públicas tem nesta área, quer ao nível da habitação social, onde reside 13% da habitação, quer direcionada para a classe média”, resumiu.

Por isso, lançou um apelo aos manifestantes para que continuem a manifestar-se pela melhoria das condições de acesso à habitação, “mas que o façam no estrito cumprimento da lei”. “Vamos respeitar a liberdade de todos, incluindo a cidade que quer continuar a trabalhar e a funcionar”.

Montenegro fala em “egoísmo” e afasta ideia de “país em turbulência”

Já esta manhã, em Bruxelas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, pediu a estes manifestantes na cidade Invicta que “não sejam egoístas” quanto à tranquilidade e à ordem pública, e defendeu que as forças policiais costumam ser “extraordinariamente criteriosas e respeitadoras”.

“Espero que os partidos políticos, movimentos associativos, organizações portuguesas, não caiam na tentação, por razões meramente egoísticas da sua própria ação, importarem para Portugal climas de instabilidade, de contestação, que não tenham de facto respaldo na sociedade portuguesa. E esta manifestação é elucidativa sobre isso, sobre a dimensão (…) daquilo que é legítimo, que é protestar, que é exprimir uma posição política face àquilo que é dominante no país”, declarou.

Em declarações aos jornalistas à chegada à reunião do Conselho Europeu, o chefe de Governo insistiu: “Não temos essa instabilidade, não temos esse nível de conflitualidade e não podemos cair no erro de considerar que escassas pessoas dão agora uma ideia de um país que parece que está em turbulência, não está”.

“Não tenho elementos para poder emitir uma opinião, [mas] aquilo que me parece é que as nossas forças de segurança são extraordinariamente criteriosas e respeitadoras destes princípios, o princípio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade”, acrescentou.

PSP justifica atuação com “comportamentos de resistência”

Entretanto, a PSP alegou esta quinta-feira que “as reuniões e manifestações em lugares públicos não podem prolongar-se para além da 00:30” e que os manifestantes no Porto adotaram “comportamentos de resistência”, que levaram à atuação policial, provocando “alguns feridos”.

Em comunicado, a PSP refere que pelas 03:00 “desencadeou uma operação policial, tendo solicitado aos manifestantes que cessassem o ruído e recolhessem as tendas, o que continuaram a não fazer”.

A PSP do Porto avançou também que durante os incidentes na manifestação na Praça D. João I, “Pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; pelo Direito à Habitação e pela Liberdade de Expressão e Informação”, alguns participantes adotaram comportamentos de resistência à atuação policial, procurando impedir o exercício das funções dos polícias no local.