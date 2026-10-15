PIB Group Iberia nomeia Anna Solé como nova diretora de Operações
A PIB Group Iberia entregou a Anna Solé a liderança das Operações, numa fase de expansão do grupo na Península Ibérica.
A PIB Group Iberia nomeou Anna Solé para liderar a área de Operações, numa fase em que o grupo britânico de mediação de seguros está a expandir a sua atividade através de aquisições. Em Portugal, onde entrou em 2025 com a compra da Vitorinos Seguros, o grupo adquiriu este ano as mediadoras AQS e Seguraz, reforçando a presença no mercado nacional.
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Solé reportará diretamente a Patricio Ilyef, Chief Information & Operations Officer (CIOO), segundo o jornal Seguros News. Com mais de 15 anos de experiência no setor segurador, Solé passou pela BanSabadell Seguros, onde dirigiu as áreas de Serviço e Qualidade, e pela VidaCaixa, na qual liderou as Operações durante dez anos. Trabalhou ainda na ServiZurich e na Winterthur em cargos de responsabilidade executiva.
A nova diretora salientou que um dos seus focos prioritários será a transformação tecnológica do grupo. “Um dos principais desafios será continuar a identificar oportunidades de melhoria nos nossos processos e avançar na sua digitalização e automatização onde possam trazer maior eficiência e valor para os clientes”.
Já Gabriel Cereto, CEO da PIB Group Iberia em Espanha, considera que a experiência de Solé na gestão operacional e na transformação de processos será importante para melhorar o serviço prestado pela empresa.
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