Mediação

PIB Group Iberia nomeia Anna Solé como nova diretora de Operações

  • ECO Seguros
  • 15:14

A PIB Group Iberia entregou a Anna Solé a liderança das Operações, numa fase de expansão do grupo na Península Ibérica.

A PIB Group Iberia nomeou Anna Solé para liderar a área de Operações, numa fase em que o grupo britânico de mediação de seguros está a expandir a sua atividade através de aquisições. Em Portugal, onde entrou em 2025 com a compra da Vitorinos Seguros, o grupo adquiriu este ano as mediadoras AQS e Seguraz, reforçando a presença no mercado nacional.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Anna Solé é a nova Diretora de Operações da PIB Group Iberia. “Um dos principais desafios será continuar a identificar oportunidades de melhoria nos nossos processos e avançar na sua digitalização e automatização”.

Solé reportará diretamente a Patricio Ilyef, Chief Information & Operations Officer (CIOO), segundo o jornal Seguros News. Com mais de 15 anos de experiência no setor segurador, Solé passou pela BanSabadell Seguros, onde dirigiu as áreas de Serviço e Qualidade, e pela VidaCaixa, na qual liderou as Operações durante dez anos. Trabalhou ainda na ServiZurich e na Winterthur em cargos de responsabilidade executiva.

A nova diretora salientou que um dos seus focos prioritários será a transformação tecnológica do grupo.Um dos principais desafios será continuar a identificar oportunidades de melhoria nos nossos processos e avançar na sua digitalização e automatização onde possam trazer maior eficiência e valor para os clientes”.

Já Gabriel Cereto, CEO da PIB Group Iberia em Espanha, considera que a experiência de Solé na gestão operacional e na transformação de processos será importante para melhorar o serviço prestado pela empresa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

PIB Group Iberia nomeia Anna Solé como nova diretora de Operações

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PIB Group procura novo CEO após saída de Brendan McManus

ECO Seguros,

Após 11 anos à frente do PIB Group, que detém a Vitorinos em Portugal, Brendan McManus vai deixar o cargo de CEO para assumir a presidência do Conselho de Administração.