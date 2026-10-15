Exclusivo Portugal já concluiu libertação de barris acordados na AIE e diz-se aberto a reflexão sobre reforçopremium
Portugal já libertou os dois milhões de barris das suas reservas que tinha prometido no âmbito de um acordo histórico entre países da AIE. Reforçar a libertação de diesel é uma hipótese em aberto.
Portugal já concluiu a libertação de dois milhões de barris de produtos petrolíferos das suas reservas estratégicas, tal como tinha sido acordado no âmbito da Agência Internacional da Energia (AIE), em março. Perante o repto lançado agora pela a mesma agência, de reforçar a libertação de barris de diesel, Portugal diz-se disponível para essa “reflexão”, mas apenas quando todos os países tenham concluído a primeira fase do acordo.
A 11 de março deste ano, poucos dias após o estalar do conflito que opõe Estados Unidos e Israel ao Irão, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia concordaram libertar…
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