Portugal já concluiu a libertação de dois milhões de barris de produtos petrolíferos das suas reservas estratégicas, tal como tinha sido acordado no âmbito da Agência Internacional da Energia (AIE), em março. Perante o repto lançado agora pela a mesma agência, de reforçar a libertação de barris de diesel, Portugal diz-se disponível para essa “reflexão”, mas apenas quando todos os países tenham concluído a primeira fase do acordo.

A 11 de março deste ano, poucos dias após o estalar do conflito que opõe Estados Unidos e Israel ao Irão, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia concordaram libertar…