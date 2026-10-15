Portugal tem o segundo maior aumento na taxa de emprego entre os países da OCDE

Com os níveis de emprego e de população em idade ativa a atingirem valores recorde entre os 38 membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal registou o segundo maior aumento na taxa de emprego no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela instituição esta quinta-feira.

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A OCDE nota que os dois indicadores, níveis de emprego e de população em idade ativa, aumentaram 0,1 pontos percentuais (pp) face aos primeiros três meses do ano para 70,4% e 74,2%, mantendo-se praticamente inalterados face ao registado em 2025. Estão em níveis recorde em nove e 13 países da OCDE, respetivamente.

O maior aumento anual foi registado na Colômbia e em Portugal, com subidas de 1,5 e 1,3 pp, “refletindo uma maior participação no mercado de trabalho juntamente com um desemprego mais baixo“, refere a análise da instituição. Por outro lado, as taxas de emprego caíram mais na Islândia e Finlândia, em 3,3 e 1,1 pp, traduzindo taxas de desemprego mais altas. Os valores diferem entre os 38 membros da organização e vão desde 54,8% na Turquia a mais de 80% em países com a Islândia, Japão e Países Baixos.

Entre grupos de população, detalha a OCDE, as taxas de emprego de mulheres e de população em idade ativa aumentaram 0,2 pp no segundo trimestre, enquanto as dos homens se mantiveram praticamente estáveis. “Por grupo etário, as taxas de emprego e de atividade da OCDE subiram 0,4 e 0,2 pp, respetivamente, entre os trabalhadores mais velhos, dos 55 aos 64 anos, e mantiveram-se praticamente estáveis entre os trabalhadores no auge da idade ativa (25-54 anos) e entre os jovens (15-24 anos)“, detalha a OCDE.

Taxa de desemprego estável em 5% em agosto

A taxa de desemprego dos países da OCDE para os quais há dados disponíveis manteve-se praticamente estável em torno de 5%, apenas dois pp abaixo de mínimos recorde registados em junho de 2023. “As taxas de desemprego em 20 países da OCDE, bem como na União Europeia (6,1%) e na área do euro (6,4%), permaneceram praticamente inalteradas face a julho”, indicam.

O desemprego aumentou em sete países, sobretudo na Colômbia, e diminuiu na Dinamarca, na Finlândia, na Grécia, em Israel e na Turquia.

A taxa de desemprego dos jovens subiu para 11,3%, face a 11,% em julho, o que alarga a diferença face aos trabalhadores com 25 ou mais anos. As estimativas mais recentes para setembro de 2026 indicam ainda que as taxas de desemprego se mantiveram praticamente estáveis no Canadá (6,5%) e nos Estados Unidos (4,2%).

Em Portugal, dados divulgados pelo INE davam conta de que metade dos que estavam desempregados no arranque do ano continuaram nessa situação entre abril e junho, mas cerca de 30% encontraram um novo posto de trabalho. O desemprego registado em Portugal em agosto, de 5,7%, manteve-se abaixo da média da União Europeia (UE) e da Zona Euro, que rondou os 6,1% e 6,4%, respetivamente.