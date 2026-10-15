Powerdot: da ideia de carregamento no destino à expansão internacional

Luis Santiago Pinto, licenciado e mestre em engenharia civil, desenvolveu uma carreira na área da gestão com responsabilidades no desenvolvimento das operações da UBER, em Portugal, na implantação e logistica da Lime e co fundador da Powerdot.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Powerdot nasceu em Portugal, a partir de uma necessidade sentida pelos próprios fundadores: tornar o carregamento de veículos elétricos mais simples e integrado na vida quotidiana.

Em vez de replicar o conceito tradicional da estação de serviço, a empresa identificou uma oportunidade diferente: se os automóveis passam grande parte do tempo parados, porque não aproveitar esses períodos para carregar nos locais onde as pessoas já se deslocam? “O carro está parado 90% do tempo, por isso é uma grande oportunidade para as pessoas não terem de fazer um desvio da sua vida para carregar o carro.”

Foi a partir desta ideia que a Powerdot desenvolveu o conceito de carregamento no destino, dirigido a supermercados, centros comerciais, restaurantes, hotéis, farmácias e outros espaços de retalho. O modelo tinha também uma característica empresarial diferenciadora: a Powerdot assumia o investimento e a operação da infraestrutura. “A Powerdot investe, instala e opera os carregadores, não tem nenhum custo associado, nem nenhum impacto operacional para os operadores.”

A proposta permitiu ultrapassar uma das barreiras à expansão da infraestrutura: para os operadores de retalho, o carregamento não é o seu negócio principal, mas pode acrescentar valor à experiência dos seus clientes.

A empresa começou a escalar em Portugal e, em 2020, iniciou a expansão internacional. “Portugal não deixa de ser um país fantástico, mas é um país pequeno e nós tínhamos grandes ambições.” Espanha foi um dos primeiros mercados, seguindo-se França, Bélgica, Luxemburgo e Polónia. Hoje, a Powerdot opera cerca de 2.500 localizações e mais de 12 mil pontos de carregamento em seis países europeus. A internacionalização permitiu à empresa transformar um modelo desenvolvido em Portugal numa operação de escala europeia a que acrescentou recentemente a parceria com a HUBJECT para tornar mais de 7.000 pontos de recarga Powerdot compatíveis com o Plug & Charge que elimina a complexidade de autenticação e pagamento.

Para Luís Santiago Pinto, a existência da Mobi.E e de uma experiência de carregamento simples para o utilizador foi importante para criar confiança no mercado português “permitia carregamento com um cartão em qualquer posto era muito inovador e muito importante para o desenvolvimento.” Espanha enfrentou durante mais tempo uma realidade regulatória e burocrática mais complexa, o que contribuiu para um desenvolvimento mais lento da mobilidade elétrica e adianta Luis Santiago Pinto e considera que a nova fase regulatória em Portugal permite maior liberdade para desenvolver novos produtos e modelos de negócio “é preciso que com mais liberdade de operação, possa começar a haver mais competição no setor.” Apesar do crescimento do mercado de carregamento, Luís Santiago Pinto antecipa que a escala será determinante para a sustentabilidade dos operadores “

A tendência poderá, por isso, passar por uma maior consolidação do setor, à medida que a eletrificação aumenta e os operadores procuram ganhar escala e eficiência. Ao mesmo tempo, a tecnologia está a abrir novas possibilidades. Preços dinâmicos, modelos de subscrição, carregamento ilimitado e novas formas de relacionamento com o utilizador estão já a ser testados pela Powerdot em diferentes mercados “Tudo isso é possível fazer através de tecnologia.”

O carregamento inteligente poderá ser uma das próximas fronteiras, embora Luís Santiago Pinto considere que o setor ainda está numa fase inicial. Antes da inteligência artificial e das soluções mais sofisticadas, existe uma condição essencial: garantir que a infraestrutura funciona e que o utilizador consegue carregar o seu automóvel com uma experiência simples e fiável.

Para o CEO da Powerdot, a discussão sobre a eletrificação ultrapassa a indústria automóvel. “A eletrificação não é uma opção, é uma necessidade.” A dependência energética da Europa, a evolução dos custos de transporte e a capacidade europeia de produzir energia através de diferentes fontes colocam a eletrificação no centro da estratégia energética e económica do continente. E o futuro, na sua perspetiva, será marcado pela normalização do automóvel elétrico: “vejo uma adoção em massa”.

Uma conversa no ECO Auto sobre uma empresa portuguesa que encontrou uma oportunidade num problema concreto, criou um modelo de negócio diferente e o levou para um mercado europeu em rápida transformação, mas também sobre, regulação, tecnologia e o futuro económico da mobilidade.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Se preferir, assista aqui: