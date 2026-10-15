Preço dos combustíveis é um “absurdo”, diz Montenegro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reconheceu esta quinta-feira que o preço dos combustíveis é “absurdo e insensato”. À entrada para a reunião de dois dias do Conselho Europeu, em Bruxelas, afirmou que o problema, no caso de Portugal, está, “em primeiro lugar, na instabilidade e no funcionamento hoje dos mecanismos de formação do preço”.

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“Nós não compramos produtos provindos do Médio Oriente. Os nossos fornecedores são, sobretudo, o Brasil, a Argélia, também a Nigéria e os Estados Unidos. Nós não estamos dependentes daquilo que se passa naquela região, mas nós somos igualmente afetados por isso. Nós e todos aqueles que têm uma situação igual à nossa. Portanto, o problema não está na compra”, explicou o primeiro-ministro, que falava aos jornalistas antes de uma cimeira europeia que vai debater os preços de energia.

Montenegro reiterou, nesse sentido, o apelo à resolução diplomática do conflito no Médio Oriente, porque “é aquilo que permite estabilizar o mercado do petróleo a nível internacional e, por via disso, também estabilizar o preço dos combustíveis”.

Quanto ao acordo firmado entre Donald Trump e Vladimir Putin, que reabre os Estados Unidos ao petróleo russo, o primeiro-ministro português disse que “não corresponde a um exercício consequente e coerente”. Em primeiro lugar, explicou, “não é consequente porque o acordo proposto, estabelecido com a Federação Russa, tem uma limitação: não resolve o assunto [o aumento dos preços dos combustíveis] por mais de escassos dias”.

Por outro lado, “também não é coerente, porque dá um sinal errado relativamente ao apoio da agressão da Rússia face à Ucrânia“, completou, exortando, assim, a uma “intervenção que seja, do ponto de vista diplomático, eficaz para suster o aumento do preço dos combustíveis que é absurdo, é insensato e atinge todos”.

Sobre o debate, em particular, neste Conselho Europeu, o líder do Governo considerou que “pode densificar a discussão de como é que, do ponto de vista económico, [a União Europeia pode] defender o [seu] mercado interno, uniformizando a resposta e conciliando-a também do ponto de vista financeiro”.

(Notícia atualizada pela última vez às 9h11)