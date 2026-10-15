Privatização de 100% da TAP esbarra na oposição de Chega e PS

A intenção do Governo de vender a totalidade da posição pública na TAP à Lufthansa enfrenta a resistência dos dois principais partidos da oposição. Tanto Chega como PS garantem que não mudaram de posição e continuam contra uma privatização integral da companhia aérea, apesar de se mostrarem disponíveis para dialogar com o Executivo. Sem o apoio parlamentar de pelo menos um destes partidos, Luís Montenegro, que não tem maioria na Assembleia da República, arrisca-se a não conseguir concretizar a segunda fase da operação, que prevê a venda dos 50,1% que ainda pertencem ao Estado.

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“Não mudámos de opinião. Nós não éramos favoráveis a 100%. Isso é objetivo”, afirmou ao ECO Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, quando questionado sobre a posição dos socialistas relativamente à venda da totalidade do capital da transportadora. O deputado acrescentou que o partido vai agora fiscalizar o negócio acordado para a privatização parcial e que pretende “requerer, desde já, o acordo parassocial para conhecer os termos” da operação com a Lufthansa.

De acordo com o Governo, o Estado vai continuar a ter a maioria no conselho de administração da TAP após a entrada da Lufthansa, mas a gestão diária da companhia aérea vai passar para o grupo alemão. “Claro que o controlo da empresa se mantém no Estado português”, garantiu o ministro das Infraestruturas na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministro que selecionou a Lufthansa para a privatização parcial da TAP.

A possibilidade de pedir a apreciação parlamentar de um eventual decreto-lei que concretize a segunda fase da privatização está, para já, em avaliação. “Vamos avaliar ainda esta parte. Mas a nossa posição é esta. Não mudou”, afirmou Eurico Brilhante Dias ao ECO.

Os socialistas continuam a defender que a TAP deve manter uma posição estratégica em Portugal e não antecipam uma convergência fácil com o Governo nesta matéria, embora garantam disponibilidade para o diálogo, adiantam outras fontes do PS ao ECO: “Dialogamos com o Governo, mas não vendemos os nossos princípios só porque nos convidam para almoçar. É uma conversa sem grande futuro”.

Do lado do Chega, a posição é semelhante. O partido assegura que não alterou o entendimento sobre a venda de 100% da TAP e recorda que André Ventura já se tinha manifestado contra uma privatização integral. Ainda assim, mantém a porta aberta a conversações com o Governo.

"Não mudámos de opinião. Nós não éramos favoráveis a 100%. Isso é objetivo.” Eurico Brilhante Dias Líder parlamentar do PS

A resistência dos dois partidos não é nova e foi precisamente um dos obstáculos que levou o Governo a avançar, nesta primeira fase, apenas com a venda de uma participação minoritária, de 49,9%.

Em julho de 2025, durante um debate de urgência sobre a reprivatização da TAP, André Ventura foi explícito na rejeição de uma alienação total. “O Chega não aprovará nunca uma privatização total e selvagem da TAP no nosso País — nunca”, afirmou o líder do partido na Assembleia da República. Ventura admitiu então que o Chega não seria um obstáculo à privatização parcial, mas exigiu salvaguardas para as rotas estratégicas, a diáspora e as ligações a mercados como o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá.

Também o PS tem defendido que a companhia aérea deve continuar a ser um ativo estratégico para o país. Em julho de 2025, quando o Governo anunciou o arranque do processo de reprivatização, os socialistas contestaram a intenção de vender a totalidade da transportadora. O partido considera que a solução deve passar por uma privatização parcial, mantendo uma participação pública que permita salvaguardar os interesses nacionais.

Essa posição foi reiterada esta quarta-feira, depois de o Governo ter anunciado a escolha da Lufthansa para a primeira fase do negócio. O dirigente socialista Filipe Santos Costa considerou precipitado o primeiro-ministro assumir que teria capacidade política para avançar sozinho para a privatização total, sublinhando que o sucesso da operação parcial validava a posição defendida pelo PS.

Governo quer vender os restantes 50,1% até 2028

Apesar da oposição parlamentar, o Executivo mantém o objetivo de retirar o Estado do capital da TAP e concluir a privatização até 2028. Depois de selecionar a Lufthansa para adquirir até 49,9% da companhia aérea, por 1.201 milhões de euros, Luís Montenegro quer avançar para uma segunda fase, que prevê a alienação dos restantes 50,1% detidos pelo Estado.

A Lufthansa já manifestou interesse em assumir uma posição maioritária na companhia aérea portuguesa. A proposta da companhia alemã para essa segunda etapa prevê um pagamento de 863 milhões de euros pelas ações, complementado com uma participação de 5% no capital do grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros. A troca permitiria ao Estado português passar a deter uma posição acionista na holding alemã.

"O Chega não aprovará nunca uma privatização total e selvagem da TAP no nosso País — nunca!” André Ventura Presidente do Chega

O grupo alemão considera que as aquisições anteriores demonstraram que uma participação maioritária pode gerar benefícios adicionais para as partes envolvidas, defendendo que a integração da TAP no grupo permitirá reforçar a sua presença no Atlântico Sul, nomeadamente nas ligações entre a Europa e o Brasil.

Para o Governo, a operação permitirá recuperar o investimento público realizado na TAP, que ascendeu a cerca de 3,2 mil milhões de euros, e assegurar a sustentabilidade da empresa a longo prazo, reduzindo a necessidade de futuras injeções de dinheiro dos contribuintes.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou que o Executivo vai iniciar um processo de diálogo “limpo e expedito” com os dois principais partidos da oposição, sob a liderança do primeiro-ministro. O governante reconhece que o apoio parlamentar é determinante para concretizar a segunda fase da privatização.

A eventual aprovação da operação por decreto-lei não elimina, porém, o risco de o negócio ser travado na Assembleia da República. Os decretos-leis podem ser submetidos a apreciação parlamentar, a requerimento de dez deputados, nos 30 dias seguintes à sua publicação. Esse mecanismo permite aos deputados promover a alteração do diploma ou a cessação da sua vigência. Assim, tanto Chega como PS dispõem de capacidade para desencadear a apreciação parlamentar de um eventual decreto-lei relativo à venda da posição remanescente do Estado.

Se nenhum dos dois partidos alterar a sua posição, o Governo poderá enfrentar uma oposição parlamentar capaz de impedir a concretização da venda total, mesmo que consiga aprovar a operação por via governamental.