Privatização de 100% da TAP precisa de “amplo consenso” e “debate racional”, diz Seguro

O Presidente da República, António José Seguro, afirmou esta quinta-feira que uma futura privatização total da TAP precisa de “amplo consenso” e de um debate “sereno” e “racional”. Sobre a venda parcial à Lufthansa, sublinha que o importante é “assegurar os interesses estratégicos” do País.

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“A outra fase a existir [privatização de 100% da TAP], é uma fase que no fundo precisa de um amplo consenso na sociedade portuguesa e de um debate sereno e racional”, disse o Presidente da República em declarações transmitidas pela RTP Notícias na Eslovénia, onde se encontra para a XXI Reunião do Grupo de Arraiolos.

Sobre a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, Seguro realça que o Governo fez a “sua escolha” e que neste momento segue-se a elaboração do contrato. “O que para mim é muito importante é que se continue a assegurar os interesses estratégicos do nosso país“, sublinhou.

Na quarta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, que se tornará o parceiro industrial da companhia portuguesa. O grupo alemão, que esteve perto de adquirir a TAP antes da pandemia, levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.