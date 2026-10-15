PS mantém liderança em nova sondagem, mas Chega fica a 0,4 pontos

O PS mantém-se na frente das intenções diretas de voto, com 22,5%, mas o Chega está cada vez mais próximo, com 22,1%, segundo o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV, Jornal de Negócios e NOW. A AD surge em terceiro lugar, com 20%. Os resultados traduzem um empate técnico entre os três partidos, com os socialistas a perderem cerca de dois pontos percentuais face à sondagem anterior, enquanto o Chega cresce 0,7 pontos e a coligação liderada por Luís Montenegro recua um ponto.

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A Iniciativa Liberal mantém o quarto lugar, apesar de cair de 8,9% para 7,4%. À esquerda do PS, todos os partidos registam subidas: o Livre reúne 5,1% das intenções de voto, a CDU 4,3% e o PAN 3,8%, ultrapassando o Bloco de Esquerda, que obtém 2,6%. O barómetro revela ainda diferenças nas preferências por faixa etária: o Chega tem maior expressão entre os mais jovens, enquanto o PS lidera entre os inquiridos dos 35 aos 54 anos e a AD recolhe mais apoio do que os socialistas entre os eleitores com 55 ou mais anos.

O estudo foi realizado por telefone entre 6 e 12 de outubro, junto de uma amostra de 615 eleitores residentes em Portugal continental, com 18 ou mais anos e recenseados eleitoralmente. Os resultados correspondem a intenções diretas de voto, sem distribuição dos indecisos, e apresentam uma margem de erro máxima de cerca de quatro pontos percentuais. A taxa de resposta foi de 53,8%.