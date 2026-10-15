Renascença regressa ao terceiro lugar das rádios em setembro, pela primeira vez em quase dez anos

O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 27,5% (-3pp) e o grupo gerido por José Luís Ramos Pinheiro obtém 24,5% (+1,3pp).

A Rádio Renascença voltou ao terceiro lugar em audiência acumulada de véspera (AAV) na vaga de setembro do Bareme Rádio, algo que não acontecia desde fevereiro de 2017. O marco chega no ano em que a estação apresentou uma nova identidade visual e sonora, 20 anos após a última atualização.

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A ambição deste regresso não é nova. “Não reduzimos o patamar de crescimento da Renascença à esfera onde ela está com mais uns pozinhos. Não, de todo. Tem uma capacidade de voltar a disputar os lugares cimeiros das audiências em Portugal”, apontava como objetivo José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimédia, em entrevista ao +M em fevereiro do ano passado.

A troca de posições deve-se sobretudo à quebra da M80, já que a Renascença também recua. A estação da Renascença Multimédia regista 6,8% de AAV (-0,4pp), um reach semanal de 15,6% (-2pp) e um share de audiência de 9,4% (-0,2pp). A M80 desce 1,4pp para 6,4% de AAV. Mantém, ainda assim, o terceiro lugar em reach semanal, com 18,4% (-0,3pp), e tem um share de audiência de 7,9% (-1,5pp).

Nos lugares cimeiros, a Rádio Comercial e a RFM estão agora separadas por 2,7 pontos percentuais (pp) de AAV, contra 6pp em junho. A Rádio Comercial regista uma AAV de 19,1% (-1,8pp), um reach semanal de 39,0% (-0,8pp) e um share de audiência de 25,9% (-1,1pp). A RFM, por seu turno, obtém nesta quarta vaga de 2026 uma AAV de 16,4% (+1,5pp), um reach semanal de 35,7% (+1,1 pp) e um share de audiência de 20% (+1,7pp).

A Cidade FM, da Bauer Media Audio Portugal, sobe ao quinto lugar, com 4,1% de AAV (-0,1pp). Troca de posição com a RTP Antena 1, que desce 1,1pp para 3,9%.

A posição seguinte é ocupada pela Mega Hits, que se mantém em sétimo lugar, com 3,4% de AAV (+0,1pp). Segue-se a TSF, com 3,2% de AAV, a crescer 0,3pp.

A Rádio Observador continua na nona posição, obtendo 1,8% de AAV (-0,4pp). Em décimo lugar a Smooth FM, com 1,4% de AAV (-0,2pp), descola ligeiramente da RTP Antena 3, que, por sua vez, empata com a Rádio no Ar. Ambas contam com 1,3% de AAV, depois de a RTP Antena 3 ter descido 0,3pp e a Rádio no Ar crescido 0,4pp.

Rádio Nova Era (1%), Estação Orbital (0,5%) e RTP Antena 2 (0,4%) encerram o ranking das estações que surgem mencionadas em audiência acumulada de véspera. A Correio da Manhã Rádio e a Radar saem da lista.

Por grupos, a Bauer Media Audio Portugal vê a vantagem sobre a Renascença Multimédia encolher de 7,3 pp para 3 pp. O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista uma AAV de 27,5% (-3pp) e o grupo gerido por José Luís Ramos Pinheiro obtém 24,5% (+1,3pp). O grupo RTP situa-se agora nos 5,5%, menos 1,1pp do que em junho.

Os dados da vaga de setembro de 2026 estão disponíveis no Bareme Rádio RANK. Esta nova plataforma online de divulgação, adotada em abril, pretende facilitar o acesso e a consulta das audiências de rádio, incluindo a disponibilização do histórico mais recente.