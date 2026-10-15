Shortlist: Da abertura dos ateliês da LVMH aos relógios de James Bond

A LVMH abre ao público 71 espaços de algumas das suas mais reconhecidas marcas, enquanto a Omega apresenta uma coleção inspirada em James Bond. Conheça também estas experiências de alta gastronomia.

A Shortlist desta semana começa com uma oportunidade para conhecer os bastidores das grandes casas de luxo da LVMH, numa iniciativa que decorre em 13 países, e prossegue com as novidades da Sisley e Omega. Em Lisboa, a Ruinart abre um espaço dedicado ao champanhe na alfaiataria Mustra, enquanto o chef Rodolfo Lavrador prepara um jantar com vinhos Château Pavie. No Douro, o Six Senses recebe quatro jantares de inspiração japonesa para apenas oito pessoas.

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1. LVMH abre portas de 71 espaços para revelar bastidores do luxo

O grupo francês LVMH prepara-se para abrir ao público alguns dos espaços mais reservados das suas marcas, numa iniciativa que permite conhecer os bastidores da indústria do luxo, dos ateliês de alta-costura às oficinas de joalharia e relojoaria, passando pelas caves de champanhe. As Journées Particulières regressam entre 16 e 18 de outubro e, na sua 6ª edição, contam com a participação de 45 maisons e um programa que abrange 71 espaços em 13 países. O objetivo é aproximar os visitantes dos artesãos e especialistas responsáveis pela produção de alguns dos bens de luxo mais reconhecidos internacionalmente.

Entre as experiências propostas estão visitas aos ateliers de Celine, em Paris, que abrem ao público pela primeira vez, e aos históricos ateliês da Louis Vuitton, em Asnières. A Loro Piana dá a conhecer o trabalho desenvolvido em Ghemme, no Piemonte, Itália, mas também é possível conhecer um moinho na Mongólia, onde se produz a caxemira da marca. A Bulgari abre a sua histórica loja da Via dei Condotti, em Roma, e a Tiffany & Co dá a conhecer a loja de Nova Iorque. A programação inclui ainda a tanoaria da Hennessy, em Cognac, e a vinha do Manoir de Verzy, propriedade da Veuve Clicquot na região de Champagne.

2. Sisley transforma calendário do Advento num objeto de coleção

A Sisley preparou para a quadra festiva de 2026 um calendário do Advento desenvolvido em colaboração com a designer francesa Marie-Victoire de Bascher, com 25 produtos de beleza das várias categorias da marca francesa. A seleção, segundo a Sisley, combina formatos originais de alguns dos produtos mais vendidos da Sisley com versões de viagem e miniaturas. A caixa da designer é, em si, um objeto de coleção (761 euros) e uma estreia exclusiva desta temporada.

3. Omega junta James Bond e Spectre numa coleção de seis relógios Seamaster

A Omega apresentou uma nova coleção, assinalando a ligação de mais de três décadas, iniciada em 1995, entre a marca de relógios e o agente secreto criado por Ian Fleming. Este ano, pela primeira vez, a marca suíça reúne numa mesma coleção o agente 007 e a organização Spectre, sua antagonista. A linha é composta por seis relógios com elementos estéticos distintos associados a cada um dos dois universos. Todos os modelos têm uma caixa de 42 milímetros e estão equipados com o calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 8806. A coleção inclui ainda dois conjuntos de edição limitada, um dedicado a James Bond e outro a Spectre, cada um com apenas 77 exemplares numerados. Cada conjunto reúne dois relógios, um em aço inoxidável e outro numa versão em ouro-platinado, apresentados num estojo especial com acessórios adicionais. Os modelos em metais preciosos incluem mostradores em ouro branco de 18 quilates e elementos decorativos exclusivos, segundo a marca. Os novos Seamaster Diver 300M James Bond e Spectre já se encontram disponíveis na boutique da marca na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

4. Ruinart instala-se numa alfaiataria junto à Avenida da Liberdade

A Ruinart, casa de champanhe fundada em 1729, inaugura o Ruinart Corner, o seu primeiro espaço permanente em Lisboa, numa localização pouco habitual para uma marca de bebidas de luxo – a Oficina Mustra, junto à Avenida da Liberdade. Fundada por Fátima e Veríssimo Mustra, a Oficina Mustra conta com mais de duas décadas de atividade e desenvolve um conceito que combina alfaiataria personalizada, pronto-a-vestir produzido por alfaiates de Nápoles e uma seleção de marcas italianas. No novo espaço, a Ruinart apresenta três das suas referências não safradas: Ruinart Blanc de Blancs, Ruinart Rosé e R de Ruinart. As três cuvées estarão disponíveis a copo ou à garrafa, entre as 10h00 e as 19h30. Liberdade, uma das principais concentrações de comércio de luxo da capital.

5. Six Senses Douro Valley recebe quatro jantares japoneses exclusivos para oito pessoas

O Six Senses Douro Valley prepara quatro jantares de cozinha japonesa conduzidos pelo chef Lucas Azevedo, entre 28 e 31 de outubro, no âmbito do programa The Greenhouse Table, desenvolvido num espaço intimista do hotel, onde cada experiência está limitada a oito participantes. Depois de uma edição protagonizada por Rui Paula, em setembro, o resort aposta agora numa interpretação da tradição gastronómica japonesa, acompanhada por vinhos selecionados pela sua equipa de sommeliers. O menu terá oito momentos e inspira-se no kaiseki, estilo de cozinha japonesa caracterizado pela sucessão de pequenos pratos que valorizam a sazonalidade, a qualidade dos ingredientes e o equilíbrio das preparações. Garoupa, lagosta, lula e dourada, conjugadas com produtos do Douro, como amêndoas, cogumelos selvagens e carne de vaca maronesa maturada fazem parte da proposta do cozinheiro. Para a sobremesa foi pensado marmelo escalfado em vinho do Porto branco, gelado de hojicha e especialidades japonesas com castanha e matcha. A experiência tem um valor de 150 euros e harmonização vínica tem um custo adicional de 95 euros, existindo também uma opção sem álcool por 65 euros.

6. Rodolfo Lavrador recebe Château Pavie no Cura para jantar

O restaurante Cura, no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa, com uma estrela Michelin, recebe este sábado, a partir das 19h00, um jantar dedicado aos vinhos Château Pavie, em Bordéus. A experiência reúne um menu de oito momentos criado pelo chef Rodolfo Lavrador e uma seleção de cinco vinhos da propriedade francesa. O jantar contará com a presença de João Pires, master sommelier e vice-presidente do Château Pavie para a Ásia. A harmonização inclui três colheitas de Château Pavie — 2010, 2012 e 2016 —, permitindo explorar diferentes expressões dos vinhos da propriedade. A seleção foi concebida para acompanhar uma proposta gastronómica centrada em ingredientes portugueses e técnicas contemporâneas. Ao longo do jantar, João Pires apresentará a história, o terroir e as características das colheitas, acrescentando uma componente de conhecimento à experiência (450 euros).

7. Dubai tem 20 restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, um deles é de José Avillez

A 5ª edição do Guia Michelin Dubai distingue 20 restaurantes com uma, duas ou três estrelas. Os restaurantes FZN by Björn Frantzén e Trèsind Studio mantiveram as três estrelas, a classificação máxima do guia, enquanto o Orfali Bros subiu à categoria de duas estrelas. A nova edição inclui 122 estabelecimentos, distribuídos por 38 tipos de cozinha. Entre as novidades destaca-se a promoção do Orfali Bros, projeto dos irmãos Orfali, que passa a integrar o grupo de quatro restaurantes com duas estrelas Michelin no Dubai. Os restaurantes Birch e Kigo conquistaram a primeira estrela, juntando-se a uma seleção que inclui nomes internacionais como Dinner by Heston Blumenthal, Hakkasan Dubai e Ossiano. Portugal está representado com o restaurante Tasca by José Avillez, instalado no hotel Mandarin Oriental Jumeira, que renovou a sua estrela pelo quinto ano consecutivo.

8. Do chá da tarde aos cocktails premiados, Algarve aposta em novas experiências

Em Vilamoura, o The Argo Cocktail Bar, instalado no Tivoli Marina Vilamoura, acaba de ser distinguido como Melhor Bar de Hotel pelo guia Top Cocktail Bars 2026. A carta de cocktails de autor explora ingredientes associados à Ria Formosa, como o funcho-marítimo e outras plantas da região. Na mesma zona, o Hyatt Regency Vilamoura Algarve apresentou o Algarvian Afternoon Tea, uma interpretação da tradição britânica do chá da tarde com referências à gastronomia regional. Servida no Lume Lounge Bar, a experiência inclui uma seleção de chás Garden Series, scones e sanduíches abertas, torta de laranja do Algarve e a possibilidade de acrescentar um cocktail de assinatura ou uma flute champanhe. Está disponível diariamente, das 16h00 às 18h00, com valores entre 20 e 30 euros por pessoa.

Em Tôr, perto de Loulé, o Viceroy at Ombria Algarve anunciou uma parceria com a marca francesa Anne Semonin Paris, especializada em cosmética e tratamentos personalizados. A colaboração passa a integrar a oferta do The Spa by Viceroy, um espaço com cerca de 2.000 metros quadrados, oito salas de tratamento, piscinas interiores e exteriores, áreas termais e estúdios de ioga e pilates. Segundo o resort, os protocolos da marca francesa serão adaptados às necessidades individuais dos clientes, combinando ingredientes de origem botânica e marinha com técnicas de tratamento específicas.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.