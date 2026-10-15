Sport TV é “um buraco financeiro”? “O Miguel Almeida enganou-se”, diz líder da Vodafone

Como acionista, negócio da Sport TV "não é bom nem é mau". Mas o CEO da Vodafone admite que "todos" os distribuidores perdem "largas dezenas de milhões" com o canal desportivo.

O líder da Vodafone Portugal discorda que a Sport TV seja um “buraco financeiro”, como afirmou o homólogo da concorrente Nos numa recente entrevista: “O Miguel [Almeida] enganou-se nessa afirmação. Como acionista da Sport TV, não é bom nem é mau: não dá lucro.” Para Luís Lopes, o problema é outro: “Os operadores que transmitem Sport TV perdem milhões, e largas dezenas de milhões, todos, com a distribuição da Sport TV.”

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Luís Lopes referia-se ao duplo papel da Vodafone — e das duas outras operadoras — enquanto acionista da Sport TV (cada uma com 25%, a que se somam os 25% da Olivedesportos) e distribuidora do canal desportivo de televisão.

“O valor de receitas que vem da Sport TV é inferior, muito inferior, aos custos que [pagamos] à Sport TV”, explicou o responsável esta quinta-feira, num encontro com jornalistas. Resumindo, “as receitas de desporto em Portugal são muito abaixo dos custos” e os “direitos do campeonato nacional estão fortemente sobrevalorizados”, considerou, dado que “não há receitas que cubram os custos”.

O pecado original, para Luís Lopes, foram os acordos que as operadoras estabeleceram há cerca de uma década para ficarem com os direitos de transmissão. Mas o gestor recusou tratar-se de uma crítica à anterior administração da Vodafone, pois, “em retrospetiva”, é sempre fácil tomar decisões.

Os direitos do campeonato nacional estão fortemente sobrevalorizados. Luís Lopes CEO da Vodafone Portugal

No curto prazo, prevê-se o arranque da centralização de direitos, com “um leilão” em que a Sport TV terá de participar, explicou. “Vai ser um momento disruptivo nesse setor”, previu Luís Lopes, antecipando que haja alterações ao “contrato de distribuição” com a Sport TV “em função do que” o canal venha a ter.

Apesar das considerações sobre o plano financeiro, Luís Lopes afirmou que “a Sport TV tem muitos direitos”, e não só: “Tem uma marca que considero muito boa do ponto de vista do panorama português”, mesmo que “o negócio de distribuição” seja “bastante negativo”.

Em julho, numa entrevista ao Expresso, Miguel Almeida, CEO da Nos, foi questionado se está “tranquilo” quanto à Sport TV, tendo respondido: “Não, na medida em que a Sport TV é um buraco financeiro”. Justificou a declaração com “determinados contextos de mercado” e também criticou o passado, nomeadamente os “movimentos de 2015 e 2016 em torno dos direitos de transmissão dos jogos da Liga Portuguesa de Futebol”.

“Uma guerra iniciada por um concorrente nosso [a PT, atualmente Meo], à qual nós reagimos, e que foi negativa para o setor e para o consumidor e positiva para o futebol nacional”, defendeu Miguel Almeida.

Conforme noticiou o ECO, a Sport TV obteve receitas de 216,1 milhões de euros em 2024, mais 9,3% do que em 2023, e um resultado líquido positivo de 2,2 milhões de euros, menos 59,3% do que no ano anterior.