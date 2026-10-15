Tecnológica de Silicon Valley instala base europeia no Porto e prevê contratar quase 100 pessoas
A Athena Technology Solutions, com sede em Fremont, especializou-se em implementar softwares para otimizar o chão de fábrica e agora vai gerir o negócio na Europa a partir da cidade Invicta.
Há mais uma empresa de Silicon Valley a investir em Portugal. A tecnológica norte-americana Athena Technology Solutions anunciou esta quinta-feira que abriu no Porto aquele que é o seu primeiro escritório na Europa. É a partir da cidade portuguesa que irá gerir o negócio europeu de implementação de software para otimizar o chão de fábrica.
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A base europeia da californiana Athena Technology Solutions arranca com seis colaboradores, mas a empresa prevê chegar aos 20 ainda no primeiro ano de operação e construir uma equipa de 100 pessoas em Portugal no prazo de cinco anos.
Fundada em 2011, a Athena especializou-se na implementação de tecnologia para melhorar os processos de produção nas fábricas. De forma mais técnica, em instalar sistemas de execução da produção (MES – Manufacturing Execution Systems) em fabricantes de semicondutores, equipamentos de eletrónica e dispositivos médicos.
A sede está em Fremont, mas a multinacional conta ainda com centros de entrega em Bangalore, Hyderabad, Chennai e Trichy, na Índia. O Porto vai acolher as áreas comercial, de execução de projetos e de apoio ao cliente, bem como a liderança da operação europeia. A Athena está a recrutar gestores de projeto, gestores de programa, programadores e profissionais comerciais.
“A Europa é o passo natural seguinte para a Athena. O negócio de MES está nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Precisamos de estar onde o negócio está. No Porto, encontrámos o talento para arrancar depressa, um ecossistema tecnológico ajustado às indústrias com que trabalhamos e os nossos parceiros por perto”, afirmou o fundador e CEO da Athena Technology Solutions, Senthil Ranganathan.
O Porto foi escolhido pelo talento técnico, localização estratégica na Europa e proximidade aos seus parceiros tecnológicos, onde se encontram a Siemens, a Critical Manufacturing e a Twinzo. A empresa vê Portugal como um mercado tecnologicamente avançado e uma porta de expansão na Europa. Tanto que admite abrir “no futuro” um escritório satélite na Alemanha.
“Os fabricantes não investem num MES por causa do software. Investem para atingir os seus objetivos de qualidade, capacidade produtiva, conformidade e desempenho. Com uma equipa no Porto, perto dos parceiros e fabricantes que queremos servir, e com o apoio dos nossos centros de delivery na Índia, estamos totalmente preparados, desde o primeiro dia, para qualquer projeto ou proposta”, garantiu o managing director Sachi Javli, responsável de entregas globais da Athena e quem ficará a cargo da operação europeia.
A Athena espera fechar, pelo menos, cinco clientes até ao final do seu ano fiscal, que termina em dezembro.
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Tecnológica de Silicon Valley instala base europeia no Porto e prevê contratar quase 100 pessoas
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