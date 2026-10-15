Guerra na Europa

Ucrânia vai retomar ataques contra instalações de energia russas

  • Lusa
  • 10:00

Volodymyr Zelensky anunciou que Moscovo realizou pelo menos uma centena de ataques contra infraestruturas ucranianas, nos últimos dias, levando Kiev a retomar ofensivas contra refinarias russas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quinta-feira que Kiev vai retomar os ataques contra refinarias russas, apesar da trégua nos ataques a infraestruturas energéticas defendida pelo chefe de Estado norte-americano, Donald Trump. Apesar do anúncio do Presidente norte-americano no domingo, a trégua não foi confirmada nem pela Rússia nem pela Ucrânia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Numa entrevista ao jornal britânico Financial Times, publicada esta quinta-feira, Zelensky afirmou que a Ucrânia se comprometeu apenas a uma pausa de três dias, desde domingo.

Zelensky, que se deslocou esta semana a Londres, acrescentou que Moscovo nos últimos dias realizou pelo menos uma centena de ataques contra infraestruturas ucranianas.

Segundo o Financial Times, o chefe de Estado ucraniano “não escondeu irritação” com os Estados Unidos, devido ao distanciamento que o Presidente Donald Trump adotou em relação a Kiev.

Na notícia publicada no jornal britânico, Zelensky referiu-se também ao bloqueio do acesso do Exército ucraniano a informações recolhidas por meios tecnológicos norte-americanos, o que privou o país de sistemas de alerta contra ataques com mísseis balísticos.

Segundo Zelensky, as autoridades militares norte-americanas disseram abertamente aos homólogos ucranianos que os ataques contra instalações russas tinham de ser suspensos.

“Se não pararem os ataques, vamos bloquear o acesso aos serviços de informação”, revelou Zelensky referindo-se aos Estados Unidos.

Zelensky salientou que a empresa norte-americana Starlink, do magnata Elon Musk – aliado de Trump -, reduziu o ritmo dos serviços na Ucrânia, afetando diretamente as operações na linha da frente e os ataques de médio alcance contra alvos russos.

Para Zelensky, a redução do funcionamento do sistema não se deveu a um problema técnico, como a Starlink deu a entender, mas sim a uma decisão deliberada da empresa.

Por outro lado, Zelensky considerou que a divisão entre a Europa e os Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia é o fator que mais tem ajudado Putin no contexto interno russo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Ucrânia vai retomar ataques contra instalações de energia russas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Kiev vai responder se Rússia não aceitar trégua energética

Lusa,

Volodymyr Zelensky garantiu que Kiev vai responder se a Rússia não aceitar uma trégua energética este inverno, após Moscovo ter atacado uma instalação de gás e um posto de abastecimento comum.