UGT diz que PS não deve viabilizar próximo OE se Governo insistir na reforma laboral

O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, considera que o PS não deverá voltar a viabilizar um Orçamento do Estado se o Governo insistir nas alterações à legislação laboral chumbadas pelo Parlamento no verão. “Esta reforma laboral não vai resolver problema nenhum à economia. Não é isto que vai aumentar os salários, não é isto que vai melhorar a vida dos portugueses”, afirma, em entrevista ao Público e à Renascença. O dirigente sindical classifica a intenção do Executivo de retomar as alterações como uma “obsessão” e considera que, nesse cenário, o PS não deverá dar apoio ao Governo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Mário Mourão defende que a prioridade deve ser aumentar os rendimentos do trabalho, nomeadamente através da subida do salário mínimo nacional para os mil euros e da revisão dos referenciais para a negociação coletiva. “Alguma recuperação que se fez do poder de compra dos trabalhadores está a perder-se. Isto não se resolve atribuindo subsídios [uma vez], porque no mês seguinte os problemas continuam”, alerta. A UGT pretende apresentar propostas de reforço salarial na próxima reunião da concertação social, num contexto de aumento do custo de vida.

Apesar das críticas ao Executivo, o secretário-geral da UGT considera que o PS fez bem em viabilizar o atual Orçamento do Estado, por ser necessário garantir estabilidade política. Ainda assim, deixa em aberto uma mudança de posição caso o Governo retome a reforma laboral. Sobre a devolução de valores recebidos a mais por cerca de três mil pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA), Mário Mourão defende que é necessário esclarecer o caso. “Precisamos de ter mais informação”, afirma, admitindo que os sindicatos da administração pública ligados à UGT possam avançar com uma providência cautelar.