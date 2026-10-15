UGT diz que PS não deve viabilizar próximo OE se Governo insistir na reforma laboral
Mário Mourão considera que o PS não deve voltar a viabilizar um Orçamento do Estado se o Governo insistir nas alterações à lei laboral. “Isto é uma obsessão”, afirma, em entrevista ao Público e RR.
O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, considera que o PS não deverá voltar a viabilizar um Orçamento do Estado se o Governo insistir nas alterações à legislação laboral chumbadas pelo Parlamento no verão. “Esta reforma laboral não vai resolver problema nenhum à economia. Não é isto que vai aumentar os salários, não é isto que vai melhorar a vida dos portugueses”, afirma, em entrevista ao Público e à Renascença. O dirigente sindical classifica a intenção do Executivo de retomar as alterações como uma “obsessão” e considera que, nesse cenário, o PS não deverá dar apoio ao Governo.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Mário Mourão defende que a prioridade deve ser aumentar os rendimentos do trabalho, nomeadamente através da subida do salário mínimo nacional para os mil euros e da revisão dos referenciais para a negociação coletiva. “Alguma recuperação que se fez do poder de compra dos trabalhadores está a perder-se. Isto não se resolve atribuindo subsídios [uma vez], porque no mês seguinte os problemas continuam”, alerta. A UGT pretende apresentar propostas de reforço salarial na próxima reunião da concertação social, num contexto de aumento do custo de vida.
Apesar das críticas ao Executivo, o secretário-geral da UGT considera que o PS fez bem em viabilizar o atual Orçamento do Estado, por ser necessário garantir estabilidade política. Ainda assim, deixa em aberto uma mudança de posição caso o Governo retome a reforma laboral. Sobre a devolução de valores recebidos a mais por cerca de três mil pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA), Mário Mourão defende que é necessário esclarecer o caso. “Precisamos de ter mais informação”, afirma, admitindo que os sindicatos da administração pública ligados à UGT possam avançar com uma providência cautelar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
UGT diz que PS não deve viabilizar próximo OE se Governo insistir na reforma laboral
{{ noCommentsLabel }}