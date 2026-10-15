Último trabalho de Jorge Palma abre nova temporada do “Nos Canta a Outro e Não ao Mesmo”

"É uma homenagem justa a uma lenda viva e um testemunho da ponte geracional que este projeto sempre defendeu", conta António Fuzeta da Ponte ao +M.

O último registo de Jorge Palma em estúdio é uma canção de Carminho. O músico interpreta “Estrela” no episódio que abre, esta quinta-feira, a terceira temporada do “Nos Canta a Outro e Não ao Mesmo”. O projeto musical da operadora de telecomunicações desafia artistas de diferentes gerações a reinterpretarem canções uns dos outros. O episódio foi gravado a 24 de julho e estava planeado para sair quando chegou a notícia da morte de Jorge Palma, a 21 de setembro. A Nos decidiu esperar.

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“Achámos que não podíamos lançar o episódio naquela altura, que era uma altura para a família e amigos e fãs do Jorge Palma. Mas também não queríamos deixar de lançar este episódio, este testemunho tão bonito daquilo que era a genialidade e generosidade do Jorge Palma”, conta ao +M António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Nos.

Jorge Palma é “a figura que abre e encerra conceptualmente a temporada”. “É uma homenagem justa a uma lenda viva e um testemunho da ponte geracional que este projeto sempre defendeu”, destaca o responsável. No final da temporada, previsto para 19 de novembro, B Fachada interpreta uma música do artista. A temporada inclui ainda Carminho, Rita Vian, Rui Reininho e Maria Reis.

Os episódios passam a sair semanalmente no Youtube da Nos, em vez de quinzenalmente, como nas temporadas anteriores. “Achamos que o projeto deve ter espaço para respirar por si só”, justifica António Fuzeta da Ponte. A nova cadência permite à marca focar-se “no projeto e no seu potencial” e chegar a dezembro mais focada na campanha de Natal. “Achamos que isto vai maximizar o envolvimento e a partilha do projeto pelas pessoas”, argumenta.

A SIC mantém-se como media partner, com conteúdos especiais em prime-time ao longo da temporada. O projeto tem também uma componente transmedia, na qual se incluem entrevistas aos artistas conduzidas por Renato Duarte, digital host desta temporada. A curadoria é de Fred Ferreira, a agência criativa é O Escritório e a produção é do Canal 180.

Os números das duas primeiras temporadas ajudam a explicar o regresso. No Youtube, o projeto somou 66,3 milhões de impressões totais, 12,9 milhões de visualizações e mais de 328 mil horas vistas. A duração média de visualização foi até quatro vezes superior à dos conteúdos habituais da marca naquela plataforma. Nas redes sociais, registou 153 mil interações e 88% de sentimento positivo, mais 12 pontos percentuais do que o conteúdo Always On da Nos. Os dados foram fornecidos ao +M pela operadora.

Para António Fuzeta da Ponte, os resultados tiveram “um papel determinante de validação” e inspiraram a marca “a continuar e a aperfeiçoar o formato”. Mostraram, diz, que o público “reconhece a autenticidade e recompensa este tipo de conteúdo relacional” com atenção e partilhas. O projeto foi evoluindo à medida que a marca foi aprendendo com as preferências das pessoas. A imagem “agora é muito mais clean, mais verdadeira e sem artifícios” e a marca focou-se mais “nos conteúdos ligados à música propriamente dita, para não desfocarmos a atenção”.

O impacto vai além das visualizações. Segundo o estudo “As marcas e a música 2025”, da Ipsos Apeme, citado pela Nos, metade dos inquiridos afirma que o projeto lhe deu a conhecer novos artistas nacionais. Segundo os dados da Nos, o projeto gerou ainda 3,4 milhões de euros em valor mediático equivalente (AVE).

Para António Fuzeta da Ponte, a hierarquia é clara. “O impacto cultural é o ponto de partida e o valor mediático é a consequência natural da sua relevância”, afirma. “Este projeto só tem valor porque é importante para as pessoas e, consequentemente, é importante para a Nos”, sublinha. O responsável considera que o verdadeiro retorno “mede-se na legitimidade”. “Quando 65% das pessoas reconhecem que o formato valoriza a música nacional e metade descobre novos talentos connosco, estamos a cumprir o propósito de ligar as pessoas às suas paixões“, considera. O AVE, acrescenta, “confirma a eficiência do investimento, mas é a transformação na perceção e no sentimento da marca que constrói valor a longo prazo”.

Quanto ao futuro depois desta temporada, o que está garantido é que a Nos “vai continuar a apostar na música, que faz parte do seu ADN, desde a sua génese”. António Fuzeta da Ponte vê a música como “um lugar natural” para uma marca que tem “o propósito das ligações e que liga todas as pessoas às suas paixões”. Sobre o formato, o responsável admite que “ainda temos de esperar para ver o feedback que as pessoas nos dão a esta temporada, o que querem ver mais, o que devemos alterar”.