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Verlingue Portugal integra rede internacional de corretoras WBN

  • ECO Seguros
  • 17:21

Verlingue Portugal vai integrar a Worldwide Broker Network, que movimenta mais de 123 mil milhões de dólares em prémios anuais. Lisboa vai acolher conferência anual da rede entre 21 e 23 de outubro.

A Verlingue Portugal passou a integrar diretamente a Worldwide Broker Network (WBN), uma rede de corretoras independentes que reúne mais de 150 empresas e cerca de 80 mil profissionais em mais de 100 países. A organização movimenta anualmente mais de 123 mil milhões de dólares em prémios de seguros.

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Nicolas Naftalski, CEO interino da Verlingue Portugal. “A adesão à WBN representa um passo importante na estratégia da Verlingue Portugal. O objetivo é continuar a criar valor para os Clientes, disponibilizando-lhes soluções que acompanhem a evolução dos seus negócios e dos riscos que enfrentam”.

A adesão permite à corretora recorrer à rede internacional para acompanhar empresas portuguesas com negócios no estrangeiro e multinacionais com atividade em Portugal ou na Península Ibérica, explicam em comunicado. A articulação entre os membros da WBN visa facilitar a coordenação dos programas de seguros em diferentes mercados.

A Verlingue já era membro fundador da rede, que foi criada em 1989, mas agora a operação portuguesa passa agora a integrar diretamente a estrutura. A iniciativa enquadra-se na estratégia Better Future 28 do Grupo Adelaïde, que pretende reforçar a posição da Verlingue entre as corretoras familiares e independentes de seguros na Europa.

Para Nicolas Naftalski, CEO interino da Verlingue Portugal, a parceria permitirá alargar as soluções disponíveis para os clientes e acompanhar as necessidades de empresas expostas a riscos em diferentes geografias.

Lisboa irá receber, entre 21 e 23 de outubro de 2026, a Conferência Anual da WBN. O encontro reunirá representantes internacionais da rede para debater tendências nos seguros, na gestão de riscos e nos benefícios para colaboradores, além de promover oportunidades de colaboração entre os membros.

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