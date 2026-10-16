Associação Espanhola de Consumidores publica um guia para ajudar a identificar o pão de qualidade

A Associação Espanhola de Consumidores elaborou, por ocasião do Dia Mundial do Pão, um guia para ajudar os cidadãos a reconhecer um pão de qualidade e a tomar decisões de compra com mais informação e menos preconceitos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A associação defende que a qualidade de um pão não depende de um único fator, mas sim da coerência entre os ingredientes, a formulação, a fermentação, o processo de elaboração, a cozedura, a conservação e o resultado final. Adverte também que expressões como «fermento natural», «integral», «artesanal», «multicereal» ou «recém-saído do forno» podem fornecer informação, mas não garantem, por si só, uma maior qualidade.

«O consumidor encontra cada vez mais variedades de pão, mas também inúmeros termos que podem gerar confusão. Expressões como “fermento natural”, “integral”, “artesanal”, “multicereal” ou “recém-saído do forno” podem fornecer informação, mas nenhuma delas garante, por si só, que se trate de um pão de maior qualidade», salientou Miguel Ángel Ruiz, presidente da Associação Espanhola de Consumidores.

A TECNOLOGIA DO FRIO

O guia atribui especial importância à tecnologia da refrigeração, que engloba diversas técnicas baseadas no controlo da temperatura e que podem ser aplicadas durante a elaboração, a conservação, a distribuição e a preparação final do pão. A sua utilização não determina, por si só, a qualidade do produto, mas permite preservar as características desenvolvidas durante a sua elaboração até ao momento da cozedura, da venda ou do consumo.

A associação sublinha que esta tecnologia não substitui a utilização de bons ingredientes, uma fermentação adequada ou um processo cuidadoso. A qualidade constrói-se previamente, a partir das farinhas, da formulação, da hidratação, da amassadura, dos tempos de repouso e fermentação e da cozedura. Salienta que, quando estas fases foram desenvolvidas corretamente, a tecnologia de refrigeração pode ajudar a conservar o resultado obtido.

No caso dos pães parcialmente cozidos, permite concluir a cozedura perto do momento da venda ou do consumo e obter a crosta, o aroma e a textura pretendidos, sem que seja necessário realizar todo o processo de elaboração desde o início no ponto de venda, segundo explicou.

A tecnologia de refrigeração também facilita uma produção mais planeada, a distribuição a diferentes estabelecimentos e uma cozedura adaptada à procura. Os pontos de venda podem preparar quantidades mais precisas, reabastecer com diferentes variedades ao longo do dia e reduzir as unidades que ficam por vender. Estas eficiências contribuem para diminuir as perdas e para proporcionar uma oferta mais variada a estabelecimentos que não dispõem de cozinha própria.

«A tecnologia de refrigeração não cria a qualidade, mas pode ajudar a preservá-la e a torná-la mais acessível. Aplicada a um produto bem formulado e elaborado, permite preservar o trabalho realizado anteriormente, ajustar a cozedura à procura, reduzir as perdas e oferecer uma maior variedade de pães em diferentes pontos de venda», explica Miguel Ángel Ruiz.

PÃO DE QUALIDADE

Para transpor as suas recomendações para situações concretas de compra, a Associação Espanhola de Consumidores selecionou sete referências disponíveis em supermercados, pertencentes a diferentes categorias e gamas de preços. A organização esclarece que a seleção não constitui um ranking nem uma recomendação de compra, mas pretende mostrar como os critérios do guia podem ser aplicados a produtos acessíveis aos consumidores.

Entre as referências destacam-se o Pão Cristallino Pré-cortado da Europastry, elaborado com fermento natural, azeite virgem extra e dupla fermentação, e os pãezinhos 100% integrais da Lidl, fabricados pela Padaria Milagros Díaz, que têm farinha integral de trigo como ingrediente principal.

A seleção inclui também o pão 100% Integral Cristal da Mercadona, elaborado pela Europastry, que combina as características do pão integral com a alta hidratação; e a meia hogaza de centeio a 60% do Carrefour, fabricada pela Ruipan com farinha de centeio e trigo e massa-mãe de centeio.

A lista completa-se com o pão 100% integral da Alcampo, elaborado pela Panamar Bakery com farinha integral de trigo e fermento natural integral; o pão 100% de trigo espelta da Aldi, fabricado pela Europastry; e a barra de cereais da Alcampo, elaborada pela Panamar Bakery com diferentes cereais e sementes.

ESCOLHA

O guia propõe sete perguntas que os consumidores podem colocar a si próprios antes de comprar um pão. Entre elas, destacam-se: verificar se o tipo de farinha está claramente identificado, se a lista de ingredientes é compreensível e coerente, se a denominação coincide com a composição e se são fornecidas informações sobre a fermentação ou o processo de elaboração.

Recomenda-se também consultar as instruções de conservação e preparação, especialmente no caso de pães produzidos através de processos que incorporam tecnologia de refrigeração ou que exigem a conclusão da cozedura; verificar se a crosta, a miolo, o aroma e a textura correspondem ao tipo de pão; e comparar o preço por quilograma, em vez de se ter em conta apenas o valor de cada unidade.

«Para escolher um bom pão, não devemos guiar-nos apenas por um rótulo, um slogan ou uma determinada aparência. Também não devemos partir do princípio de que a opção mais cara será sempre a melhor. Dispor de informação clara permite comparar e encontrar pães de qualidade adaptados a diferentes gostos, necessidades e orçamentos», conclui Miguel Ángel Ruiz.